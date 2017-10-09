Внимание, полный бак: алматинец рассмешил Казнет объявлением о продаже авто

Житель Алматы рассмешил пользователей сети своим объявлением о продаже машины , передает , передает Zakon.kz





Мужчина разместил объявление на сайте Kolesa.kz о продаже своего Subaru Outback 2000 года выпуска. Так как тема отсутствия бензина на заправках города сейчас очень актуальна, он решил добавить такую фразу - "Торга нет, потому что ВНИМАНИЕ! ПОЛНЫЙ БАК! Если захотите торг, то БЕНЗИН СОЛЬЮ".





Комментаторы живо отреагировали на это объявление. "Бензин отдельно продай мне", - пишет под объявлением некий Ахтан. "Ахах, это правда или просто для прикола?" - вопрошает пользователь под ником Ниссан. "Откуда у тебя бенза?" - интересуется daur. Кто-то пошутил так - "Братан, с пустым баком за 1 млн отдашь?".







