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Внимание, полный бак: алматинец рассмешил Казнет объявлением о продаже авто

9 октября 2017, 10:19

Комментаторы живо отреагировали на это объявление.

Житель Алматы рассмешил пользователей сети своим объявлением о продаже машины, передает Zakon.kz.

Мужчина разместил объявление на сайте Kolesa.kz о продаже своего Subaru Outback 2000 года выпуска. Так как тема отсутствия бензина на заправках города сейчас очень актуальна, он решил добавить такую фразу - "Торга нет, потому что ВНИМАНИЕ! ПОЛНЫЙ БАК! Если захотите торг, то БЕНЗИН СОЛЬЮ".

Комментаторы живо отреагировали на это объявление. "Бензин отдельно продай мне", - пишет под объявлением некий Ахтан. "Ахах, это правда или просто для прикола?" - вопрошает пользователь под ником Ниссан. "Откуда у тебя бенза?" - интересуется daur. Кто-то пошутил так - "Братан, с пустым баком за 1 млн отдашь?".



Фото: объявление с сайта Kolesa.kz, imazda.ru

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