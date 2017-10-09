При получении множества телесных повреждений девушка была доставлена в Костанайскую городскую больницу, где ей была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь.

В Костанайской области судят трижды наехавшего на девушку водителя ГАЗели , сообщает , сообщает Zakon.kz









Напомним, 16 июля этого года около 01.15 часов, Б. в состоянии алкогольного опьянения, находясь в кафе «Кызылдаш» в п.Затобольск ударил по лицам двух девушек А. и Г. Затем около 01.30 часов после конфликта с Г., будучи лишенным правом управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения сел за руль ГАЗели и трижды совершил наезд на Г. Девушка в этот момент находилась вместе со своими знакомыми при выходе с летней площадки кафе в ожидании такси. Находящиеся рядом с кафе мужчины вытащили Б. с салона автомашины на улицу.





При получении множества телесных повреждений 25-летняя Г. была доставлена в Костанайскую городскую больницу, где ей была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь.





В настоящее время она проходит лечение в Челябинской области, где проживает.



