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В Костанайской области судят трижды наехавшего на девушку водителя ГАЗели

9 октября 2017, 10:30

При получении множества телесных повреждений девушка была доставлена в Костанайскую городскую больницу, где ей была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь.

В Костанайской области судят трижды наехавшего на девушку водителя ГАЗели, сообщает Zakon.kz.

В Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области поступило уголовное дело в отношении 32-летнего Б., обвиняемого по ст. 293 ч.1, 346 ч.1, 24 ч.3, 99 ч.1 УК РК (хулиганство, покушение на убийство).

Напомним, 16 июля этого года около 01.15 часов, Б. в состоянии алкогольного опьянения, находясь в кафе «Кызылдаш» в п.Затобольск ударил по лицам двух девушек А. и Г. Затем около 01.30 часов после конфликта с Г., будучи лишенным правом управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения сел за руль ГАЗели и трижды совершил наезд на Г. Девушка в этот момент находилась вместе со своими знакомыми при выходе с летней площадки кафе в ожидании такси. Находящиеся рядом с кафе мужчины вытащили Б. с салона автомашины на улицу.

При получении множества телесных повреждений 25-летняя Г. была доставлена в Костанайскую городскую больницу, где ей была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь.

В настоящее время она проходит лечение в Челябинской области, где проживает.

Фото: Костанайские новости

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