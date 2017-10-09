Бородюк: У футболистов сборной Казахстана есть бойцовский характер

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк сайту ФФК прокомментировал матч отборочного цикла чемпионата мира-2018 с Арменией — 1:1.





— Хотелось бы отметить, что ребята старались, проявили себя с самой лучшей стороны. Я хочу поблагодарить их за игру. Могли как выиграть, так и проиграть. Была довольно нервная игра. В любом случае, отмечу самоотдачу наших футболистов, отрезками играли очень неплохо, но нам еще есть над чем работать. Те, моменты, которые команда имеет, их надо реализовывать. А так, еще раз спасибо ребятам за игру.





— В матче с Армении сборная Казахстана не могла рассчитывать на сразу нескольких ключевых футболистов. Можно ли сказать, что даже играя полурезервным составом, нашей команде удалось дать бой достаточно сильному сопернику в лице сборной Армении?

— Ребята старались и бились за свою страну — это все всякого сомнения. Повторю, что у наших футболистов есть бойцовский характер. Я уже говорил, что в футболе нет незаменимых, но потеря ряда лидеров, креативных игроков сказалась, и нам их сегодня не хватало. В любом случае, те, кто сегодня играл на поле, составят конкуренцию лидерам за место в составе. А тем футболистам, которые пропускали матч по объективным причинам, нужно еще доказывать свою состоятельность. Это очень важно. У нас есть на подходе еще ряд молодых игроков, которые могут получить свой шанс сыграть за сборную. Прежде всего, в сборной играют те, кто переживают за свою страну и готовы биться на футбольном поле.





— Когда наша команда перешла во втором тайме на схему с четырьмя защитниками — у сборной Казахстана многое началось получатся и появились довольно опасные моменты. Быть может с первых минут стоило выбрать игровую модель с четырьмя защитниками?

— Возможно. Хотя, и по первому тайму, у нас были ряд неплохих моментов, когда мы выбегали в атаку. Хорошая возможность была у Азата Нургалиева, когда тот вышел один на один с вратарем. Здесь многое может определить даже один момент. Забей гол, и уже сценарий матча меняется. После того, как мы начали уступать в счете, попытались перестроить игру. Мы увидели для ряда игроков позиции, где они могут принести пользу.





— И все-таки, почему вы решили выбрать схему с тремя центральными защитниками?

— В первом тайме мы проигрывали фланги, и было недопонимание трех центральных защитников, и определенные проблемы с игровыми связями двух крайних защитников. У Армении были моменты, они забили гол — это результат того, что у нас было недопонимание между крайними защитниками.





— Удалось ли Вам достичь омоложения состава сборной Казахстана?

— Дело в том, у молодежной сборной Казахстана есть свой график. И он совпадает с графиком национальной команды. Мы договорились с тренером молодежной сборной для того, чтобы им не мешать. Они неплохо выступают — у них есть шанс.





Со своей стороны, мы пошли им на встречу. Там, есть пять-шесть игроков, которые по своему потенциалу стучатся в национальную сборную. Однако, если будут постоянно играть за свои клубы — это важное обстоятельство. У молодежной сборной есть отличный шанс добиться высоких результатов, и мы считаем, что должны помочь ребятам в развитии.







