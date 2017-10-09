В Южной Корее заявили о готовности к немедленным действиям против КНДР

Сеул и Вашингтон следят за провокациями Пхеньяна всеми возможными средствами, включая самолёты-разведчики, истребители-разведчики, патрульные самолёты и другие.

Южная Корея готова к "немедленным операциям" в случае провокационных действий со стороны КНДР, пишет Рёнхап со ссылкой на источники, передает передает Life.ru





Однако пока, по данным агентства, ни Южная Корея, ни США не заметили признаков подготовки КНДР к новому ядерному и ракетному испытанию, которые прогнозировались в преддверии Дня основания Трудовой партии Кореи 10 октября.









— Мы пока не заметили никаких признаков подготовки Северной Кореи к провокациям, но с повышенным вниманием следим за развитием событий, — приводит Рёнхап слова источника.





Напомним, в конце сентября южнокорейская газета "Тона ильбо" сообщила, что КНДР вывезла несколько межконтинентальных баллистических ракет с военного завода, расположенного в Пхеньяне. Это, по утверждению издания, могло быть признаком подготовки Северной Кореи к испытанию термоядерной боеголовки.



