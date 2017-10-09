Футболист «Реала» отпраздновал день рождения с полицейскими-карликами

Защитник мадридского «Реала» Тео Эрнандес отпраздновал 20-й день рождения с карликами-полицейскими. Фотографии с мероприятия появились в Twitter-аккаунте испанского журналиста Эммануэля Тремекере.





Французский футболист устроил вечеринку у бассейна. Помимо друзей, Эрнандес пригласил на праздник пару карликов, одетых в форму «Реала» с полицейскими фуражками, резиновыми дубинками и игрушечными пистолетами.





#TheoHernandez è ancora bufera: festa di compleanno con nani, pistole finte e il fratello che schifa il Real FOTO https://t.co/10OmGFpusOpic.twitter.com/KdvHOjMu5K — Emanuele Tramacere (@TramacEma) 7 октября 2017 г.





Футболист выложил фотографии в Instagram, однако вскоре удалил их из-за негативных комментариев, посыпавшихся на него, пишет Lenta.ru.





Защитник перешел в столичный клуб в июле 2017 года из мадридского «Атлетико». Контракт рассчитан на шесть лет. Французский игрок дебютировал в составе «Реала» 17 августа. Он вышел на поле на 75-й минуте, заменив Марко Асенсио.





Эрнандес — претендент на награду Golden Boy, которая считается аналогом «Золотого мяча» для игроков не старше 21 года.





Фото: страница Тео Эрнандеса в Twitter



