Футболист «Реала» отпраздновал день рождения с полицейскими-карликами

9 октября 2017, 10:36

Французский футболист устроил вечеринку у бассейна.

Защитник мадридского «Реала» Тео Эрнандес отпраздновал 20-й день рождения с карликами-полицейскими. Фотографии с мероприятия появились в Twitter-аккаунте испанского журналиста Эммануэля Тремекере.

Французский футболист устроил вечеринку у бассейна. Помимо друзей, Эрнандес пригласил на праздник пару карликов, одетых в форму «Реала» с полицейскими фуражками, резиновыми дубинками и игрушечными пистолетами.


Футболист выложил фотографии в Instagram, однако вскоре удалил их из-за негативных комментариев, посыпавшихся на него, пишет Lenta.ru.

Защитник перешел в столичный клуб в июле 2017 года из мадридского «Атлетико». Контракт рассчитан на шесть лет. Французский игрок дебютировал в составе «Реала» 17 августа. Он вышел на поле на 75-й минуте, заменив Марко Асенсио.

Эрнандес — претендент на награду Golden Boy, которая считается аналогом «Золотого мяча» для игроков не старше 21 года.

Фото: страница Тео Эрнандеса в Twitter


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