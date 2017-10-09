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В «СК-Фармация» прокомментировали задержание главы компании

9 октября 2017, 10:39

На данный момент проводятся следственные мероприятия, касающиеся закупа лекарственных средств в 2015 году.

В ТОО «СК-Фармация» прокомментировали информацию о задержании председателя правления компании Максима Касаткина, сообщает Zakon.kz.

«В настоящее время ТОО «СК-Фармация» не обладает точными сведениями о причинах задержания руководителя организации и инкриминируемых ему обвинениях. На данный момент проводятся следственные мероприятия, касающиеся закупа лекарственных средств и изделий медицинского назначения, проведенного в 2015 году», - говорится в сообщении.

М.Касаткин начал свою трудовую деятельность в 2000 году в РГКП «Денсаулык» главным специалистом отдела информационно- аналитического сопровождения. Имеет большой опыт работы в системе здравоохранения, много лет проработав на разных должностях в Министерстве здравоохранения РК. ТОО «СК-Фармация» он возглавил в феврале этого года, пройдя в компании путь от рядового сотрудника до руководителя.

Фото: informburo.kz

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