В Таджикистане скончался старший брат президента Эмомали Рахмона

Нуриддин Рахмон (Нуриддин Рахмонов), старший брат президента Таджикистана Эмомали Рахмона, скончался 7 октября, в возрасте 67 лет, сообщает пресс-служба главы РТ, передает передает Сa-news.org





Как сообщили в пресс-службе, Нуриддин Рахмон скончался от сердечной недостаточности.





По данным источника, Нуриддин Рахмон родился в Дангаринском районе Хатлонской области, и долгие годы работал в качестве механизатора. В последнее время он руководил дехканским хозяйством «Рахмонджон».





Тело покойного будет преданно земле, на его малой родине в Дангаре.



