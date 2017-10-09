ООН требует запретить рекламу колдунов
9 октября 2017, 10:56
Об этом ранее говорило и казахстанское духовенство.
Эксперты Организации Объединенных Наций решили объявить войну колдовству — пятого октября более сотни представителей ООН и других влиятельных международных организаций одобрили документ, который определяет эффективные методы борьбы с нарушениями прав человека, связанными с колдовством, сообщает Zakon.kz со ссылкой на muslim.kz.
Несмотря на тот факт, что на дворе уже двадцать первый век, в мире продолжают существовать всевозможные оккультные целители, а также люди, называющие себя колдунами и магами, которые на деле в лучшем случае занимаются мошенничеством, а в худшем, если мы говорим, например, о странах Африки, убивают альбиносов. Зашита жителей Африканского континента, которым не повезло родиться с альбинизмом, должна стать одной из приоритетных целей международного сообщества — говорят в ООН, где обратили внимание на проблемы африканских альбиносов.
"В Африке калечат и убивают негров-альбиносов просто потому, что считается, будто части их тел обладают магической силой. С этой проблемой нужно что-то делать", — говорят эксперты. Во многих странах, кстати, до сих пор занимаются охотой на ведьм — и это не меньшая проблема, чем охота на альбиносов.
К слову, в Казахстане еще в прошлом году служители духовенства призывали принять закон, запрещающий рекламу магии и оккультных услуг, о чем главный имам Алматы Нурбек кажы Есмаганбет подробно говорил в интервью Zakon.kz.
«В Казахстане колдуны и экстрасенсы открыто рекламируют себя и дают такие объявления, как «расскажу будущее», «сниму порчу», «приворожу», «сниму приворот» и многое другое. Между тем, согласно шариату, колдовство является тяжким грехом, - отмечал Нурбек кажы Есмаганбет. - К сожалению, на сегодняшний день рынок оккультных услуг в нашей стране чрезвычайно широк. Стоит открыть любую газету с объявлениями и можно прочесть массу предложений различных магов, колдунов, экстрасенсов, гадалок, прорицателей и иных лиц, считающих себя способными предсказать судьбу, воздействовать на людей, их имущества и семьи, путем использования сверхъестественных способностей и сил».
По словам Епископа Каскеленского Геннадия, колдовство и тому подобные вещи отвергаются и христианством: «...Есть люди, которые стремятся получить магическую власть, творить колдовство, овладеть оккультными силами, вступить в контакт с бесами, нечистыми духами, вызывать умерших. Все это отвергается христианством".
Торгын Нурсеитова
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