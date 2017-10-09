Виталий Кличко дал совет Головкину и «Канело» на их возможный реванш

Легендарный украинский тяжеловес Виталий Кличко поделился мнением о судействе боя казахстанского боксера Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем Альваресом, а также дал совет боксерам на их возможный реванш, пишет Sports.kz





«В таких поединках, как Головкин — Альварес, вы всегда можете ожидать множество эмоций, потому что участники боя очень способные спортсмены. Однако, плохие судейские решения всегда присутствовали в боксе, всегда будет тот, кто останется недоволен результатом. Только сейчас таких решений, к сожалению, стало больше.





Но если ты нокаутируешь соперника, то у тебя никогда не будет проблем с судейскими решениями. В данной ситуации — простой выход из этой проблемы», — цитирут Кличко Boxingscene.com.





Прославленный боксер поддерживает идею президента WBC Маурисио Сулеймана облегчить работу судей, выдав им специальные наушники, заглушающие крики толпы, которые могут мешать подсчету очков.





«Я поддерживаю Маурисио в плане небольшого введения технологий, он тот, кто ежедневно участвует в жизни бокса, поэтому знает, что большего всего требуется. В поединках необходимо быть максимально объективным, и если эти нововведения помогут облегчить работу судей, то я не вижу проблем», — сказал Кличко.





Напомним, бой Головкин — Альварес завершился ничьей после спорного решения судей. Реванш должен состояться в мае следующего года.



