В Казахстане повысят уровень антитеррористической защищенности военных объектов

В Астане прошло заседание коллегии Главной военной прокуратуры под председательством главного военного, на котором обсуждены итоги реализации в войсках Государственной программы по противодействию экстремизму и терроризму на 2013-2017 годы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

«В своем выступлении Главный военный прокурор обратил внимание руководителей военных ведомств на недостатки и необходимость повысить уровень антитеррористической защищенности военных объектов, боеготовности личного состава, усиления взаимодействия с уполномоченными госорганами», - говорится в сообщении пресс-службы.

В обсуждении приняли участие руководители военных ведомств, личный состав Главной военной прокуратуры, региональные и гарнизонные военные прокуроры, командование воинских частей и учреждений.

По итогам обсуждения рассмотренного вопроса принято соответствующее решение.