МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН»

Астана, отель Риксос, 06 октября 2017 г.

ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ: «Актуальные вопросы имплементации международного опыта

в процессе регулирования адвокатской деятельности в Республике Казахстан»

АВТОР: Жанбаев мурат акынович

Адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов

Краткое содержание:

1. Доступ к профессии адвоката:

· лицензия на адвокатскую деятельность

· вступительный взнос

2. Адвокатская деятельность:

· Обязательное страхование адвокатской деятельности

· Pro Bono

· Тарификация деятельности

3. Регулирование адвокатской деятельности:

· Дисциплинарные комиссии, их состав

· Ограничение срока пребывания адвокатов

на выборных должностях в органах коллегии адвокатов

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ!

В этом году Адвокатура Казахстана отмечает двадцатилетие Закона Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности».

Однако, как мы видим, фактически все адвокаты вынуждены обсуждать новый законопроект, призванный существенно изменить регулирование юридической профессии в Казахстане.

Учитывая то, что в ходе различного рода обсуждений разработчик законопроекта ссылается на международный опыт развитых стран, прежде всего Великобритании, Германии, США и т.д., хотелось бы в своем докладе подробнее остановиться на актуальных вопросах имплементации международного опыта и норм в контексте законопроекта «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» в текущей на сегодняшний день редакции.

1. Доступ в профессию адвоката:

Лицензия на право занятия адвокатской деятельностью

Как известно, исторически сложилось, что лицензиаром адвокатской деятельности в нашей стране выступало государство.

Однако, это не соответствует лучшей мировой практике. В большинстве развитых стран, куда безусловно стремиться и Казахстан, адвокатура сама выступает лицензиаром либо же иным способом контролирует доступ к профессии адвоката.

К примеру, опыт таких стран как США, Великобритания и Германия показывает, что адвокатура весьма успешно способна создать структуры в лице тех же коллегий (как например, Bar в США) либо иные структуры (к примеру, Bar Standards Board в Великобритании), которые бы занимались лицензированием адвокатской деятельности либо же полностью контролировали доступ в профессию (как ФПА в Германии).

Передача функций лицензирования адвокатской деятельности в ведение самой адвокатуры с одной стороны существенно бы сократило государственные расходы в этой части, с другой стороны значительно усилило бы независимость института адвокатуры, что безусловно скажется на усилении соблюдения принципов Верховенства права в стране и улучшении соответствующих международных рейтингов.

1. Доступ в профессию адвоката:

Вступительные взносы

Законопроектом планируется введение запрета на взимание вступительных взносов за членство в коллегии адвокатов.

Данное нововведение подрывает независимость, самоуправляемость и самофинасируемость адвокатуры. Подрывает материально-техническую базу адвокатуры, которая создавалась многими годами трудом не одного поколения адвокатов.

Да, возможно, от отмены вступительного взноса «выиграют», если можно так выразиться, начинающие адвокаты. Но в долгосрочной перспективе это нововведение фактически остановит материально-техническое развитие адвокатуры, что будет негативно отражаться, в первую очередь, на тех же начинающих адвокатах.

Начинающие адвокаты зачастую не способны сразу же обеспечить себя самостоятельным помещением, соответствующим оборудованием и иными необходимыми вещами. В этой части коллегия как раз и обеспечивает им необходимую поддержку благодаря первоначальным членским взносам.

В случае же отмены вступительного взноса подобные расходы повлекут существенное увеличение ежемесячных отчислений в коллегию. Так, к примеру, в той же Великобритании нет обязательного вступительного взноса, однако же специалисты, работающие в сетах, отчисляют в среднем от 12 до 24 процентов своего дохода сетам. Это гораздо больше тех ежемесячных членских взносов, которые платят в том числе начинающие адвокаты.

При этом следует еще учесть разную степень развития и различия как адвокатур Казахстана и Великобритании, так и в-целом самих стран.

2. Адвокатская деятельность:

Обязательное страхование адвокатской деятельности

Основными проблемами внедрения института страхования профессиональной ответственности адвокатов, являются определение при заключении договора страхования четкого перечня страховых случаев (страховых рисков), а также доказывание вины адвоката при наступлении страхового случая.

​​В настоящее время отсутствуют научно разработанные, проверенные практикой и объективно отражающие реальное состояние дел в этой области критерии оценок адвокатского труда, методики определения этих оценок, а также критерии риска имущественной ответственности адвоката.

​​Так, в частности можно выделить следующие проблемы применения страхования имущественной ответственности адвокатов:

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i. Неопределенность со сроками. Страхование риска ответственности адвоката осуществляется на договорной основе. Этот договор срочный. Как быть, если сроки действия договора страхования и соглашения между доверителем и адвокатом не совпадают? Например, судебное рассмотрение дела, в котором участвует адвокат, затягивается, а договор страхования уже не действует. При этом, уже после окончания срока страхового договора адвокатом в судебном заседании допущена ошибка, приведшая к негативным последствиям для доверителя. Вряд ли, последний сможет рассчитывать на возмещение, ведь договор страхования прекратил свое действие, и страховые взносы адвокатов «не сыграли свою роль».

ii. Уплата страховых премий адвокатом страховщику по договору страхования будет зависеть от получаемого адвокатом вознаграждения за оказание профессиональной юридической помощи доверителю. Следовательно, страхование риска профессиональной ответственности адвоката повлечет увеличение стоимости адвокатских услуг и, соответственно, расходов граждан на защиту их прав и законных интересов.

​​​​Необходимость введения института обязательного страхования адвокатами профессиональной ответственности на данный момент представляется весьма неочевидной. Отсутствие на страховом рынке соответствующей практики позволяет говорить лишь о последующем развитии на страховом рынке Казахстана добровольного страхования профессиональной ответственности адвокатов.

2. Адвокатская деятельность:

Pro Bono

Безусловно, в мировой практике получил развитие институт Pro Bono.

Внедрение института комплексной социальной юридической помощи в соответствии с международным опытом оправдано лишь в том случае, если соблюдаются и иные сопутствующие условия.

Так, широкое развитие этот институт получил в США и Великобритании. При этом нигде он не носит обязательного для адвокатов характера, а лишь рекомендательный. Это в первую очередь обусловлено тем, что для дел категории Pro Bono необходима добрая воля. Дела Pro Bono адвокаты ведут зачастую для так называемого «личностного развития».

Кроме этого, в указанных странах существует так называемая «профессиональная монополия», то есть юридической практикой имеют право заниматься лишь профессионалы - члены коллегий.

Без указанной совокупности условий комплексная социальная юридическая помощь налагает необоснованное бремя на адвокатов и, соответственно, вряд ли получит широкое развитие в нашей стране.

2. Адвокатская деятельность:

Тарификация деятельности

Введение тарифной сетки оплаты юридической помощи (согласно п.2 ст.48 законопроекта «Об адвокатской деятельности и юридической помощи») представляется весьма сложным нововведением.

Однако, нами изучен похожий опыт других стран на примере Германии. Так, с 01.07.2004 года в Германии вступил в силу Закон о гонорарах адвокатов. Важный момент этого закона в том, что он устанавливает минимальные размеры гонораров адвокатов, что призвано отсечь «дешевых» адвокатов и «дешевую» во всех смыслах этого слова юридическую помощь. Этот закон позволяет защитить адвокатов от возможного банкротства, а их клиентов (доверителей) от некачественных услуг

Подобный подход в тарификации оплаты юридической помощи возможно имеет право на жизнь. Но опять же, он возможен лишь при наличии полноценной «адвокатской монополии» (как в той же Германии).

3. Регулирование адвокатской деятельности:

Дисциплинарные комиссии, их состав

Законопроектом предполагается введение двухуровневой системы дисциплинарных комиссий с участием как адвокатов, так и представителей уполномоченного органа и судей в отставке.

Участие в дисциплинарных комиссиях адвокатуры представителей уполномоченного органа и судей противоречит положениям п.28 Основных положений о роли адвокатов, принятых на 8-м конгрессе ООН по предупреждению преступлений в августе 1990 г. в Нью-Йорке, которые гласят, что дисциплинарное производство против адвокатов должно быть представлено беспристрастным дисциплинарным комиссиям, установленным самой адвокатурой, с возможностью обжалования в суд.

Таким образом, участие представителей государства в дисциплинарных органах адвокатуры прямо противоречит установленным международным стандартам.

3. Регулирование адвокатской деятельности:

Ограничение срока пребывания члена Президиума на должности

По всему тексту законопроекта установлены ограничения на пребывание адвокатов в органах коллегии адвокатов в размере одного срока.

К примеру, п.1 ст.56 законопроекта: «Одни и те же лица не могут состоять в Президиуме коллегии адвокатов более одного срока».

Далее, п.1 ст.57 законопроекта: «Одно и то же лицо не может занимать должность председателя президиума коллегии адвокатов более одного срока».

И в завершение, п.3 ст.58 законопроекта: «Одно и то же лицо не может быть в составе ревизионной комиссии коллегии адвокатов более одного срока».

Тоже самое установлено для членов дисциплинарных комиссий.

Однако, сразу же на поверхности возникает вопрос по коллегиям, которые не обладают достаточным количеством адвокатов для проведения подобной ротации.

К примеру, в Мангыстауской областной коллегии всего 53 адвоката, Кызылординской коллегии 96 адвокатов. Тем самым, буквально через один-два срока в коллегии не останется адвокатов, которые занять, например, должность члена Президиума.

Более того, нормы, ограничивающие пребывание адвоката на выборной должности в органах коллегии подрывает кадровый потенциал руководителей, и, соответственно, поступательное и непрерывное общее развитие адвокатуры. Вновь и вновь избираемым адвокатам надо будет вначале путем проб и ошибок набираться опыта, что безусловно будет негативно отражаться на всем сообществе.

Надо ли вновь акцентировать, что подобные нормы прямо противоречат международным стандартам и принципам независимости и самоуправляемости адвокатуры? Думаю, ответ очевиден.

Спасибо за внимание.