Утренняя сессия: USDKZT_TOM = 342,92, CNYKZT_TOD - 51,7000/51,7600

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+1 в тенге (USDKZT_TOM), евро с расчетами T+1 в тенге (EURKZT_TOM) и в долларах США (EURUSD_TOM), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD). Торги долларом США с расчетами Т+0 в тенге (USDKZT_TOD), евро с расчетами T+0 в долларах США (EURUSD_TOD) сегодня на KASE не проводились в связи с праздничным днем 09 октября в США (День Колумба). Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 19 членов валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге составил 342,92 тенге за доллар, объем торгов - 42 300 тыс. USD.

По евро с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

По евро с расчетами T+1 в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

По китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 51,7000 тенге за юань, предложение - 51,7600 тенге за юань.

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.