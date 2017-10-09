Арендная плата за благоустроенное жилье за сентябрь 2017 года

Аренда жилья в Алматы подешевела на 3,4% - единственный регион в РК, где упали цены в этом году

Аренда жилья в Казахстане продолжает дорожать четвертый месяц подряд - в сентябре цены на рынке выросли еще на 0,4%. В целом за текущий год (с января по сентябрь) стоимость аренды благоустроенного жилья в республике подорожала на 2%.

За аналогичный период 2016 года аренда благоустроенных квартир и домов, напротив, дешевела - минус 0,2%.

Отметим, что ситуация с ценами на казахстанском рынке жилья в этом году складывается неоднозначно - аренда дорожает, в то время как стоимость покупки нового жилья увеличивается менее резко (+1,5% в сентябре по сравнению с декабрем 2016), а вторичного жилья и вовсе сокращается (-0,8%).

За 9-месячный период текущего года сокращение стоимости аренды благоустроенного жилья было зафиксировано только в Алматы - цены упали на 3,4% к концу сентября. В прошлом году за аналогичный период времени плата за жилье упала в 5 регионах.

Наиболее резко аренда квартир и домов в этом году подорожала в Таразе - сразу на 11,5% по сравнению с уровнем на конец декабря 2016 года.

В Астане в этом году аренда выросла в цене на 5,1%. За аналогичный период прошлого года в столице плата за жилье упала на 12,6%.

Не изменились цены в сентябре по сравнению с декабрем 2016 в 4 регионах.

Тройка самых дорогих регионов РК по уровню арендных плат за благоустроенное жилье не меняется - это Астана, где за 1 квадратный метр платят по 2,5 тысячи тенге, Алматы с ценами в 2,3 тысячи за 1 кв.м. и Актау (2 тысячи тенге).

Самая дешевая аренда жилья в РК в этом году - в Жезказгане. Несмотря на рост цен на рынке аренды на 1,1%, за 1 квадратный метр в этом городе арендаторы платят по 920 тенге.