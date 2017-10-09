320 тысяч незарегистрированных работников выявлено в РК

Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на правительственном часе в Мажилисе Парламента отметила, что, несмотря на позитивную динамику развития трудовых отношений с принятием нового Трудового кодекса, остаются нерешенными ряд вопросов и проблем, над которыми сейчас правительство совместно с социальными партнерами проводит работу, передает корреспондент Zakon.kz.

«Это, несмотря на рост количества трудовых договоров, сохраняются и вызывают серьезную озабоченность неформальные трудовые отношения. За последние два года инспекторами труда выявлено свыше тысячи работодателей, которые использовали труд работников без заключения трудовых договоров. Чаще всего это касается низкоквалифицированных работников, занятых в строительстве, торговле, общепите и сельском хозяйстве и в малом бизнесе», - сказала она.

По ее словам, в текущем году была проведена оценка «неформальной занятости» путем подворового обхода, в которой было охвачено 5,6 млн. человек.

«В результате актуализирован статус 2,2 млн. человек, и выявлено около одного миллиона человек, занятых, но не отчисляющих пенсионные взносы, а также - 320 тысяч незарегистрированных безработных и 1 млн. 400 тысяч непродуктивно самозанятых», - сообщила она.

Как указала глава ведомства, по данному вопросу во исполнение поручения Главы государства правительством совместно с местными исполнительными органами готовится Комплексный план, предусматривающие системные меры по формализации самозанятого населения, актуализации данных существующих информационных систем и их интеграцию, а также меры по вовлечению в продуктивную занятость безработного и непродуктивно самозанятого населения.

Ксения Давыдова