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В Сети продолжают шутить над отсутствием бензина в Казахстане

9 октября 2017, 11:28

Очередной смешной ролик разместили в Instagram.

Тема отсутствия бензина настолько актуальна на данный момент во многих городах Казахстана, что в Сети появляются не только гневные посты. Многие уже начали шутить на эту тему.

Очередной смешной ролик разместили в сообществе kris_p_rezerv в Instagram, передает Zakon.kz.

В данном видео обыграна проблема дефицита топлива. Как многие помнят, во времена СССР были так называемые спекулянты, которые продавали дефицитный товар. Многие из них, чтобы быть незамеченными стражами порядка, свой ассортимент прятали под плащами.



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