Досаев назначен представителем правительства в Нацбанке РК

Постановлением правительства Казахстана от 28 сентября 2017 года заместитель премьер-министра РК Ерболат Досаев назначен представителем от правительства в правлении Национального Банка, сообщает Zakon.kz.

Вместе с тем от обязанностей представителя правительства РК в правлении Нацбанка РК освобожден Тимур Сулейменов.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что за заместителем премьер-министра Ерболатом Досаевым закреплены вопросы проектного управления Третьей модернизации экономики страны, системы госпланирования, развития финансового сектора, макроэкономической, бюджетной, налоговой и таможенной политик, развития МСБ и ГЧП, а также развития образования и науки, здравоохранения, социальной модернизации, занятости, религии, туризма, культуры и спорта, демографической и миграционной политик, координации реализации тарифной политики и другие.

Е.Досаев был назначен заместителем премьер-министра 29 августа 2017 года. До этого он возглавлял АО НУХ «Байтерек», занимал должность министра национальной экономики с августа 2014 года, возглавлял Министерство экономики и бюджетного планирования с 2013 по 2014 год, в 2012-2013 годах был министром экономического развития и торговли.

В 2004-2006 годах возглавлял министерство здравоохранения, министерство финансов, Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции.

Также работал вице-министром финансов, вице-министром энергетики, индустрии и торговли. В1998 году был советником премьер-министра Казахстана.