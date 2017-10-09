В Плане нации «100 конкретных шагов по реализации Пяти институциональных реформ» определены конкретные меры по проведению дальнейшего развития гражданского общества, государственного аппарата, образовательной системы, а также модернизации судебной системы

Судебная власть - одна из основополагающих ветвей власти, на которых основывается устройство любого демократического государства. На судью возлагается обязанность от имени Республики Казахстан принимать окончательные решения по вопросам личностных и имущественных прав и свобод граждан, возложение на то или иное физическое либо юридическое лицо исполнение определенных обязательств, а также ограничений. И этот высокий статус обязывает судей их быть профессионально подготовленными, обладать необходимыми деловыми и моральными качествами.

В предложенном Президентом Нурсултаном Назарбаевым Плане нации «100 конкретных шагов» обозначены пути совершенствования судебной системы, определены 11 важных аспектов ее модернизации. Прежде всего это касается переход от действующей пятиуровневой системы правосудия к трехуровневой. Таким образом с 2016 года осуществлена оптимизация инстанций судебной системы для упрощения доступа граждан к правосудию, начала функционировать трехзвенная судебная система: суд первой инстанции - районный суд, апелляционная инстанция - областной суд и кассационная инстанция - Верховный Суд, которая полностью соответствует международным стандартам. При этом кассационная инстанция пересматривает вступившие в законную силу решения нижестоящих судов.

Исключается надзорная и повторная надзорная инстанции, остается только первая, апелляционная и кассационная. В связи с этим значительно возрастают требования к работе судов первой инстанции.

Ужесточаются квалификационные требования и механизмы отбора кандидатов на судейские должности, такие как повышению возраста потенциального кандидата в судьи до 30 лет, обязательного наличия пятилетнего стажа работы, связанного с непосредственным участием в судопроизводстве. Одним из основных изменений касательно кадрового состава судей является рассмотрение вопроса по созданию судебного корпуса, состоящего преимущественно из выпускников специализированной магистратуры, создавая таким образом костяк и элиту судебной системы состоящей из высококвалифицированных профессионалов.

Внедрение аудио и видеофиксации судебных процессов является очередным, обязательным новшеством, направленого на повышение глассности работы судебной системы и повышения доверия общества к судам. Также данное нововведение дисциплинирует как самих судей, так и всех участников процесса. Использование технических средств в судопроизводстве предоставила возможность вызова в судебное заседание, направления извещения путем СМС-сообщений. В рамках АВФ развивается также возможность дистанционного отправления правосудия путем оснащения судов системами видеоконференцсвязи.

Инновационным решением модернизации является введение информационно-аналитической системы «Төрелік», посредством которой осуществляется ведение автоматизированный учет и контроль соблюдения процессуальных сроков, формирование статистических и аналитических данных, в целом влияющем на упрощение делопроизводства и судопроизводства. Кроме того, система интегрирована с необходимыми информационными базами - Комитета правовой статистики и специальных учетов, уплаты госпошлины, исполнения судебных актов и так далее, срочного обеспечения необходимой информацией всех участников процесса, что в дальнейшем обеспечит четкую налаженность проведения судебной работы и в как перспективе отказ от использования бумажных носителей.

Кроме того, в 2017 году планируется запуск Ситуационного центра судебных органов, который позволит получение информации о любых процессуальных действиях по каждому делу.

В целом, говоря о развитии информационных технологий в судебной системе, стоит отметить, что, благодаря внедряемым в судебную систему техническим инновациям, удалось добиться существенного повышения оперативности и прозрачности судопроизводства, снижения нагрузки в сфере документооборота, доступности и открытости судебной системы.

Как один из признаков развития общества и судебной системы является активизация граждан в плане использования системы «Судебный кабинет», где граждане могут бесконтактно подавать электронные заявления, замечания, апелляционные и кассационные жалобы. Также росту и развитию подобных взаимоотношений способствует появление новых сервисов, таких как «Ознакомление с судебными документами», «Список слушаний дел», с указанием номера зала суда, времени и даты судебного заседания.

Вводимыми реформами также усиливается подотчетность судей, возможность обжалования заинтересованными лицами, принятых судьями решений в дисциплинарной комиссии Судебного жюри. В рамках объявленных Главой государства реформ предусматривается также создание в составе данной структуры двух самостоятельных комиссий - квалификационной и дисциплинарной.

Одним из «100 конкретных шагов», отнесенных непосредствено к судебной системе, является расширение области применения суда присяжных, оптимизация механизма их отбора. Предлагается также законодательно определить возможность передачи дел из одного суда в другой, по ходатайству заинтересованных участников процесса.

В современной уголовной политике Республики Казахстан, как и прежде, характеризуется сохранением нетерпимости к преступным проявлениям против жизни и здоровья человека, обеспечения неукоснительного соблюдения прав матери и ребенка, повышенной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе в организованных формах и транснациональных окрасках. Одновременно с этим предусматривается применение более мягких мер воздействия к виновным лицам, в зависимости от характера совершенного преступления, а также его последствий.

В целях обеспечения неотвратимости правосудия, обеспечения баланса между сторонами обвинения и защиты, в судебной системе введена новая должность - следственый судья, наделенного широким спектром полномочий по осуществлению контроля судебного разбирательтсва.

Одними из основных полномочий следственного судьи являются: санкционирование следственных действий, принятие решений о содержании подсудимого под стражей, под домашним арестом, временном отстранении от должности, запрете на приближение. Кроме того, судья уполномочен продлевать сроки ареста и содержания под стражей. Также в его компетенцию входит применение залога, наложение ареста на имущество, объявление в международный розыск подозреваемого, рассмотрение жалоб на бездействие дознавателя, следователя или прокурора и многое другое.

Также, в целях внедрения передовых международных стандартов правосудия в судебно-правовой системе Казахстана создан консультативно-совещательный орган - Международный совет, в состав которого входят наиболее авторитетные казахстанские и зарубежные судьи, эксперты и ученые. Возглавляет Совет Председатель Верховного Суда Республики Казахстан. Законодательно закреплено право суда запрашивать заключения ученых и специалистов Международного совета при рассмотрении инвестиционных споров, что свидетельствует о его значительных полномочиях.

На настоящее время судебные преобразования в Казахстане прошли несколько этапов, и в настоящее время продолжает дальнейшее развитие и модернизацию в направлении укрепления конституционных гарантий прав граждан на судебную защиту.

Эти и иные меры способствуют повышению доверия народа Казахстана к судебной власти, стабилизации социального равенства и верховенства закона, обеспечение свободного доступа к правосудию, повышение прозрачности и гласности судебной системы, а также укрепление независимости судов.

Главный специалист

Катон-Карагайского районного суда Ережепова Д.Б.