О фрагментарном содержании пункта 2 ст.41 Конституции Республики Казахстан и о его реализации в избирательном законодательстве

Мухамеджанов Э.Б.,

д.ю.н., профессор

Недавно представилась возможность ознакомиться с критическими замечаниями Итогового отчета Миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами 2015 года.

Следует отметить, что целый ряд замечаний данного отчета носит конструктивный характер и направлен на совершенствование нашего избирательного законодательства.

В тоже время отдельные положения этого документа вызывают вопросы и несогласие с мнением наблюдателей.

Вопрос, который обратил на себя внимание, посвящен положениям, предъявляемым к кандидатам в Президенты Республики Казахстан.

Известно, что одним из требований, которым должен соответствовать кандидат в Президенты Республики Казахстан, является - свободное владение государственным языком. Данное требование закреплено в п.2 ст.41 Конституции РК, где предусмотрено, что: «2. Президентом Республики может быть избран гражданин Республики по рождению, не моложе сорока лет, свободно владеющий государственным языком и проживающий в Казахстане последние пятнадцать лет».

По этому поводу в Итоговом отчете Миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами 2015 года приводятся выдержки из Конвенции по правам человека ООН № 25 к Международному пакту о гражданских и политических правах и Конвенции Содружества Независимых Государств о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод. В частности ими отмечается: «(сноска 25: Пункт 3 Замечания общего порядка КПЧ ООН № 25 к МПГПП 1996 года гласит, что «не допускается каких-либо различий между гражданами в отношении… языка «. Статья 2.b Конвенции Содружества Независимых Государств Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод 2002 года (Конвенция СНГ) гласит, что «право гражданина избирать и быть избранным... должно действовать без каких-либо ограничений дискриминационного характера на основе... языка...».

Отметим, что требования, изложенные в этих международных документах неоспоримо правильны, но возникает вопрос, к месту ли сделана ссылка на них.

На наш взгляд, авторы Итогового отчета, требования этих документов воспринимают буквально, т.е. без учета действующего законодательства нашей страны. Полагаем, что такой подход не всегда является верным.

Так, согласно пункту 2 статьи 4 Конституции РК « Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории Республики». Отсюда следует, что нормы международных договоров никак не могут быть выше норм Конституции РК. Этот вывод находит свое подтверждение, как в старой редакции п.3 ст.4 Конституции РК от 1995 года, так и в новой его редакции 2017 года. Поскольку в Итоговом отчете идет речь о выборах Президента Республики Казахстан проведенных в 2015 году, то сделаем ссылку на редакцию п.3 ст. 4 Конституции РК, которая действовала на тот момент. Содержание этого пункта было следующим: «Международные договоры, ратифицированные Республикой, имеют приоритет перед законами и применяются непосредственно …». Как видно из этой редакции, положения международных договоров в случае их ратификации могли иметь приоритет лишь над законами, но не над Конституцией. Поэтому требования вышеназванных международных Конвенций не могут быть применимы к п.2 ст.41 Конституции РК.

Здесь надо заметить, что в п. 2 ст.14 Конституции РК также идет речь и о том, что «Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам».

Возникают вопросы, можно ли положения данной статьи применить к п.2 ст.41 Конституции РК и не противоречат ли данные нормы Конституции друг другу?

На эти вопросы следует дать отрицательный ответ.

Так, согласно общей теории права, если конкурируют между собой две равные по юридической силе нормы, а точнее говоря, общая и специальная, то приоритет отдается специальной норме. В нашем случае такой специальной нормой выступает п.2 ст. 41 Конституции РК, т.к. в ней идет речь о специальных требованиях, которым должен соответствовать Президент Республики. Таким образом, в подобных случаях законодатель сам подчеркивает особую значимость требований, которым должен отвечать Президент Республики Казахстан.

Требование о свободном владении Президента страны государственным языком также мотивируется тем, что в Республике Казахстан государственным языком является казахский язык (п.1 ст.7 Конституции). А если учесть, что Президент Республики Казахстан - это глава государства, высшее должностное лицо, символ и гарант единства народа и государственной власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина (п.1 и п.2 ст.40 Конституции РК), то рассматриваемое требование вполне логично. Попутно следует отметить, что распространение подобного требования на руководителей иных органов власти, например, председателей палат Парламента, Премьер-министра и др., на наш взгляд, уже будет противоречить Конституции РК, а именно п.2 ст. 14 Конституции РК.

В Итоговом отчете Миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами 2015 года также речь шла о применение языкового теста для кандидатов в Президенты. Конституционный совет Республики Казахстан определил конституционную фразу «достаточный уровень владения языком» как «способность грамотно читать и писать, легко выражать свои мысли и публично выступать с речью на казахском языке».

В этой связи в Итоговом отчете справедливо отмечалось, что для оценки языкового тестирования не существовало четких критериев, оценка была оставлена на усмотрение назначенной ЦИК РК языковой комиссии. В процедурных правилах языковой комиссии не указывалось количество допустимых ошибок, и не было обозначено, что именно является ошибкой.

Что касается этих замечаний, то в этой части, мы полностью их разделяем, т.к. не может комиссия по языку, назначаемая ЦИК РК, влиять на отбор кандидатов в Президенты. По этому поводу нами ранее также высказывались соответствующие соображения в статье: «Досрочные выборы Президента Республики Казахстан 2015 года и проблемы избирательного законодательства».

В этой статье отмечалось, «что целый ряд претендентов в кандидаты в Президенты как на этих, так и на предыдущих выборах, не прошли отбор по языковому цензу, т.е. показали низкий уровень знания государственного языка. И здесь возникает череда вопросов, а так ли важно, чтобы глава государства виртуозно владел государственным языком. Ведь владение государственным языком не может быть лишь одним достоинством такого кандидата. Может все-таки надо обращать внимания и на его деловые качества…

Здесь сразу хотим обратить внимание оппонентов, что мы не против государственного языка, но мы за уточнение языковых критериев которым должен соответствовать кандидат в Президенты. Например, насколько важно проверять у кандидата в Президенты его навыки владения письменной речью на государственном языке? Ведь, прежде всего, на наш взгляд, будущий глава государства, должен уметь вербально общаться со своими избирателями и народом, а его письменные навыки в этом случае уходят на второй план. Так может, нет необходимости заставлять претендентов писать диктанты, изложения и сочинения и по их результатам отказывать в их регистрации. Другой момент, который у нас вызывает вопрос, зачем каждые пять лет действующему Президенту, решившему баллотироваться на новый срок, вновь сдавать экзамен на знание государственного языка, если прежде он его уже сдавал. Он же за пять лет своего президентства язык не теряет, а только совершенствует. Не имеет смысла, на наш взгляд, сдавать экзамен на знание государственного языка и лицам, получившим образование на государственном языке, а также лицам, которые ранее уже регистрировались кандидатами в Президенты РК.

Кроме того, считаем необходимым, чтобы все требования касающиеся сдачи кандидатами в Президенты экзамена на знание государственного языка, регламентировались непосредственно в Конституционном законе «О выборах», а не подзаконными актами. При этом доводы оппонентов, что это перегрузит закон, не должны приниматься. Такой подход, на наш взгляд, позволит эту часть избирательного процесса сделать более открытой для общества и для претендентов на пост Президента страны. Решив этот вопрос на законодательном уровне, у членов ЦИК и языковой комиссии не будет возможности менять каждый раз накануне выборов требования языкового тестирования. Такое решение снизит криминальную (коррупционную) составляющую рассматриваемого положения.». (См.: https://www.zakon.kz/4708719-dosrochnye-vybory-prezidenta-respubliki.html).

Обратить внимание на сдачу кандидатами в Президенты Республики Казахстан письменного экзамена по государственному языку надо и потому, что в стране принято решение о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу. В результате изменятся правила написания слов, что поставит будущих кандидатов на пост Президента страны в трудные условия, т.к. все они получали языковое образование на основе пока ещё действующего алфавита.