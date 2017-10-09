Казахстан в евроотборах к ЧМ: на своем привычном месте

Из четырех отборов к чемпионату мира в европейских группах сборная Казахстана дважды оказывалась выше последнего места только при наличии в группе футбольного "карлика"

Национальная сборная Казахстана в своем заключительном матче отбора к чемпионату мира 2018 года сыграла дома вничью со сборной Армении — 1:1 и заняла последнее место в группе E, пишет пишет Sputnik





В матче с армянами 8 октября, как вполне объективно выразился главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк, хозяева поля "могли как выиграть, так и проиграть". Помимо гола Генриха Мхитаряна, вратарь казахстанской команды Давид Лория спасал ее еще как минимум трижды в первом тайме.





Казахстан ответил голом Бауыржана Турысбека, ударом головой рядом со штангой головой Юрия Логвиненко, после которого вратарь гостей мяч явно не доставал, попади тот в створ, и выстрелом из убойной позиции Романа Муртазаева, который парировал кипер сборной Армении.

Ничья в этом конкретном матче была более чем справедлива, потому что субъективно каждый из наблюдавших этот матч может навскидку еще по одному два опасных момента у ворот каждой команды — но именно, что и у тех, и у других ворот. А вот насколько закономерно последнее место казахстанской сборной в четвертом европейском отборе к чемпионату мира для нее?





Казахстанские СМИ уже правильно подсчитали, что нынешний отбор к ЧМ (для чистоты не берем в расчет отборы к Евро) стал самым неудачным для Казахстана за последние 12 лет — с точки зрения занятого места и набранных очков. Действительно, отбор к ЧМ-2006 — дебютный для Казахстана в качестве члена УЕФА — был настолько провальным, что хуже некуда: одной очко и последнее, седьмое место в 12 матчах.





Но тогда дебютант попал в одну группу с набиравшей ход Украиной, всегда бывшей крепкой европейской футбольной единицей Турцией, возрождающейся Данией, действующим на тот момент чемпионом Европы Грецией, и зубастыми Албанией и Грузией. Проходных соперников в той группе не было, поэтому 0:0 с Грузией в Тбилиси 8 октября 2005 года воспринималось как пусть локальный, но успех.





После этого первого блина комом последовал отбор к ЧМ-2010 — самый успешный с точки зрения набранных очков: казахстанская сборная набрала в нем 6 баллов. И заняла пятое место в группе из 6 команд, оставив позади себя одного из вечных европейских футбольных "карликов" — Андорру. Именно в матчах с андоррской командой (3:0 дома и 3:1 — на выезде) были набраны все шесть очков.





Остальными участниками той группы отбора 2010 — сборными Англии, Украины, Хорватии и Белоруссии — Казахстан был обыгран по два раза каждым. Вопрос о том, что было бы, окажись на месте сборной Андорры родственная ей по языку и культуре, но превосходящая ее во много раз по футбольным меркам Испания, тогда не задавался: все праздновали подъем на строчку со дна — и две первые победы в отборах.

Следующий отбор — к ЧМ-2014 — оказался практически повторением предыдущего результата: группа из шести команд, пятое место с пятью очками, позади — "карлик" Фарерские острова. Причем, в отличие от Андорры, богатых на футбольные традиции родственников в Европе не имеющий, но сумевший в домашнем матче отобрать у Казахстана два очка, сыграв с ним вничью (1:1).





В гостях островитяне тоже потрепали казахстанской сборной нервы, проиграв минимально — 1:2. Еще одно очко казахстанская команда выцарапала тогда в домашней игре с третьей командой группы — сборной Австрии (0:0). Еще три участника той группы — Германия, Швеция и Ирландия — обыграли сборную Казахстана по два раза. В общем, не окажись в группе "карлика", локальный успех 2010 года в виде предпоследнего места повторить едва ли удалось: Казахстан оказался единственной командой той группы, у которой Фареры смогли разжиться очками.





Ныне Казахстан завершил отбор на последнем, шестом месте, добыв три очка в трех домашних матчах с поляками, румынами и армянами — и проиграв по два раза датчанам и черногорцам (первым трем на выезде мы тоже уступили). Учитывая, что в группе на этот раз спасительного "карлика" не оказалось, следует признать, что сборная выступила на своем обычном уровне. Взяв даже больше (сенсационная ничья с Польшей на своем поле в сентябре 2016 года), чем от нее можно было ожидать в такой компании.

Для того, чтобы убедиться в "стабильности" выступлений казахстанской команды, достаточно взглянуть на итоговую разницу забитых и пропущенных мячей в турнирных таблицах четырех отборов: ЧМ-2006 — 6:29, ЧМ-2010 — 11:29, ЧМ-2014 — 6:21, ЧМ — 2018 — 6:26. Мы забиваем в среднем чуть больше шести мячей за отбор, а пропускаем в среднем же больше 20-ти. При таких арифметических выкладках рассчитывать на предпоследнее место в таблице можно только при наличии в группе Андорры или Фарер.







