Тоты Амирова о катастрофах в малой авиации: Это лавинообразно

Прежде чем запрещать полеты каких-либо самолетов в Казахстане, нужно подумать, есть ли для них замена.

В казахстанской авиации действует много "возрастных" – старше 25 лет – воздушных судов. Однако, прежде чем запрещать эксплуатацию старых самолетов, нужно подумать, есть ли им замена. Такое мнение в кулуарах симпозиума ИКАО в Астане выразила и.о. заместителя председателя Комитета гражданской авиации МИР РК Тоты Амирова , сообщает , сообщает Today.kz





"Чтобы запретить летать определенному воздушному судну, должно быть законодательство, которое запрещает. Вы понимаете, владельцы воздушных судов – предприниматели. Они обращаются в разные инстанции – Национальную палату предпринимателей, министерство национальной экономики, чтобы эти суда дальше использовались. Но чтобы убрать эти старые суда из Казахстана, им нужна замена. Если нет замены, мы все это вычеркнем, то обработка полей, облет нефтепроводов, пожаротужение, санавиация – каким образом это будет происходить, если не будет замены? Это серьезный вопрос", - отметила замглавы КГА.





Однако Амирова подчеркнула, что вопрос со старыми судами нужно решать, потому что их возраст все равно дает о себе знать.





Напомним , за 2017 год уже произошло как минимум шесть авиационных инцидентов, в которых пострадали или погибли люди. Последняя из них – катастрофа Ан-28 под Алматы, в которой погибли пять человек.



