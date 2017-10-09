Сельские врач и участковый получили квартиры в Павлодарской области

На сегодняшний день из других регионов Казахстана в Павлодарскую область переехали 50 семей.

Четыре квартиры для работников бюджетной сферы сдали в селе Жана Жулдыз Железинского района, передает корреспондент pavlodarnews.kz





Ключи от новых квартир уже получили сельские врач и участковый.





Два двухквартирных дома за свой счет возвел застройщик, после чего его выкупил местный акимат. Строительство каждого из домов обошлось в 16 миллионов тенге.





- В этом году таким образом мы планировали выкупить у частников 42 дома и уже выкупили более 30, - отметил аким Павлодарской области Булат Бакауов, посетивший Железинский район с рабочей поездкой. - Эти дома распределяются среди нужных в том или ином опорном селе специалистов.





В одну из трехкомнатных квартир в селе Жана Жулдыз заселилась сельский педиатр Арайлым Ергожаева. Она приехала из Алматинской области и теперь живет в Железинском районе вместе с мужем-пограничником.

Глава региона, побывавший в гостях у семейной пары вручил им в качестве подарка телевизор. Новоселье в новом доме отметил и участковый Айдабек Абулкасов, переехавший в Жана Жулдыз из села Башмачное.





- Мы с супругой воспитываем троих детей, а потому просторный и теплый дом – очень важно для нашей семьи, - говорит он.





К слову, в село Жана Жулдыз едут из других регионов страны. По программе переселения в Железинский район из Южно-Казахстанской области со своей семьей переехал Калдыбай Мынбаев.









- Работа в Южном Казахстане есть, но хватает ее не всем, потому что плотность населения в регионе высокая, - говорит новоявленный житель села Жана Жулдыз. – Здесь меня все устраивает, я работаю, мои две дочери учатся в школе.





На сегодняшний день из других регионов Казахстана в Павлодарскую область переехали 50 семей.





Адиль Аскеров





Фото: Валерия Бугаева



