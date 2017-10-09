Сельские врач и участковый получили квартиры в Павлодарской области
9 октября 2017, 11:47
На сегодняшний день из других регионов Казахстана в Павлодарскую область переехали 50 семей.
Четыре квартиры для работников бюджетной сферы сдали в селе Жана Жулдыз Железинского района, передает корреспондент pavlodarnews.kz.
Ключи от новых квартир уже получили сельские врач и участковый.
Два двухквартирных дома за свой счет возвел застройщик, после чего его выкупил местный акимат. Строительство каждого из домов обошлось в 16 миллионов тенге.
- В этом году таким образом мы планировали выкупить у частников 42 дома и уже выкупили более 30, - отметил аким Павлодарской области Булат Бакауов, посетивший Железинский район с рабочей поездкой. - Эти дома распределяются среди нужных в том или ином опорном селе специалистов.
В одну из трехкомнатных квартир в селе Жана Жулдыз заселилась сельский педиатр Арайлым Ергожаева. Она приехала из Алматинской области и теперь живет в Железинском районе вместе с мужем-пограничником.
Глава региона, побывавший в гостях у семейной пары вручил им в качестве подарка телевизор. Новоселье в новом доме отметил и участковый Айдабек Абулкасов, переехавший в Жана Жулдыз из села Башмачное.
- Мы с супругой воспитываем троих детей, а потому просторный и теплый дом – очень важно для нашей семьи, - говорит он.
К слову, в село Жана Жулдыз едут из других регионов страны. По программе переселения в Железинский район из Южно-Казахстанской области со своей семьей переехал Калдыбай Мынбаев.
- Работа в Южном Казахстане есть, но хватает ее не всем, потому что плотность населения в регионе высокая, - говорит новоявленный житель села Жана Жулдыз. – Здесь меня все устраивает, я работаю, мои две дочери учатся в школе.
На сегодняшний день из других регионов Казахстана в Павлодарскую область переехали 50 семей.
Адиль Аскеров
Фото: Валерия Бугаева
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