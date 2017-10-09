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Курсанты 4 курса Военного института Сухопутных войск ВС РК отработали практические занятия

9 октября 2017, 11:51

Цель полевого выхода – закрепление на практике, полученных теоретических знаний.

На базе учебного полигона «Илийский» Алматинской области в рамках программы практической подготовки прошел двухнедельный полевой выход курсантов 4 курса Военного института Сухопутных войск ВС РК.



Цель полевого выхода – закрепление на практике, полученных теоретических знаний, выполнение упражнения учебных стрельб, обучить курсантов правильно использовать возможности вооружения боевых машин, уверенно управлять огнем взвода и роты в бою, знать устройство и правила его эксплуатации.



«На полевом выходе мы отрабатываем такие приемы как обнаружение цели на поле боя и поражение их огнем, уверенное применение правил стрельбы и выполнение упражнений из основных изучаемых образцов вооружения. Мы используем боевые возможности вооружения, проводим расчеты эффективности стрельбы и огневых возможностей мотострелковых подразделений. Подобные занятия являются важным этапом обучения и отличной возможностью проверить на практике полученные нами знания и умения», - отмечает курсант 4 курса 13 роты Олжас Куандыков.







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