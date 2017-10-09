Основной долг по зарплате приходится на предприятия-банкроты

В общей сложности на сегодня предприятия задолжали работникам 1,2 млрд тенге, сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на правительственном часе в Мажилисе парламента РК, передает корреспондент Zakon.kz.

Как она отметила, ситуация с задолженностью по заработной плате находится на особом контроле.

«Сегодня просроченная задолженность составляет 1,2 млрд тенге. При этом основная доля этого долга - 75% приходится на предприятия-банкроты и организации, находящиеся в процедуре реабилитации», - сказала глава ведомства.

По ее словам, такое положение дел главным образом связано с длительностью и сложностью процедуры взыскания долгов с бездействующих предприятий, отсутствия у большинства таких предприятий имущества для реализации или аренды.

«Работа по выявлению и погашению задолженности по заработной плате и социальным отчислениям требует скоординированных действий всех заинтересованных госорганов», - сказала Т. Дуйсенова.

В связи с этим инспекторами труда усилено взаимодействие с органами прокуратуры, государственных доходов и исполнения судебных решений.

«Кроме того, министерством финансов прорабатываются упреждающие меры в отношении предприятий, находящихся в процедуре реабилитации и банкротства и имеющих задолженность по заработной плате», - пояснила министр.

В заключение она добавила, что на контроле находится также вопрос своевременного поступления пенсионных и социальных отчислений.

«Нами разработана и доведена до акиматов информационная система, которая показывает не только численность работников по предприятиям, за которых не поступают взносы, но и возможную задолженность по заработной плате», - заключила глава ведомства.

Ксения Давыдова