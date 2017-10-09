Сирийский генерал заявил, что США поставляют оружие ИГ и «Джабхат ан-Нусре»

Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, которые атаковали 18 сентября в Сирии наблюдательный пост российской военной полиции, имели при себе оружие производства США, Бельгии и Франции, заявил журналистам военнослужащий сирийской армии Валид Хали в ходе демонстрации захваченного у боевиков оружия,

"Сегодня здесь представлено оружие, изъятое у боевиков несколько недель назад. Оно поставлялось террористам нелегально из-за границы. Здесь более 100 единиц стрелкового оружия и ручных гранатометов производства США, Бельгии и Франции", — сказал Валид Хали.





По данным сирийских военных, в ряде случаев боевики самостоятельно дорабатывали серийные образцы. В частности, трофеями сирийских военных стали американские винтовки М-16 с кустарно изготовленным крепежом под оптический прицел.





Как заявил в свою очередь начальник главного оперативного управления Сирийской Арабской Армии дивизионный генерал Али Аль-Али, "ввиду последних событий, разворачивающихся в Восточной Гуте и в восточных кварталах Дамаска, были собраны неопровержимые доказательства того, что террористами используется иностранное вооружение и боеприпасы".



