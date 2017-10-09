Выбивать долги по зарплате будут частные судоисполнители

Такое предложение министерство труда и социальной защиты РК планирует внести в скором времени в Мажилис Парламента РК, сообщила глава ведомства Тамара Дуйсенова , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«В свою очередь в качестве сдерживающего фактора для недобросовестных работодателей предлагается рассмотреть возможность включения в перечень исполнительных документов, предусмотренных законом «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» предписания инспектора труда по факту невыплаты заработной платы. Данное предложение поддержано министерством юстиции и генеральной прокуратурой», - сказал она.





По ее словам, с данной инициативой в ближайшее время Минтруда обратится к депутатам в Мажилис Парламента РК.





При этом глава ведомства указала, что вопросы по полноте отчислений работодателями обязательных пенсионных взносов за работников и наличия задолженностей по заработной плате находятся на постоянном контроле у министерства.





«К сожалению, возможности разработанной нами информационной системы по мониторингу задолженности по заработной плате используются трудовыми инспекторами местных исполнительных органов недостаточно. Немаловажно и то, что они могут посещать не все объекты, имеющие задолженность, так как Трудовым кодексом предусмотрено посещение предприятий только семи травмаопасных отраслей», - пояснила министр.





В связи с этим для системной организации данной работы и обеспечения ее результативности вынесено на обсуждение социальных партнеров ряд предложений.





«Это при определении долгов по заработной плате исходить из суммы задолженности по социальным отчислениям и требовать от трудовой инспекции обязательного выяснения и вынесения данного вопроса на рассмотрение региональных трехсторонних комиссий по социальному партнерству. Кроме того, предоставить трудовым инспекторам право посещения тех предприятий, у которых по данным мониторинга выявлена задолженность по пенсионным и социальным отчислениям», - перечислила Т. Дуйсенова.





В заключение она добавила, что по результатам обсуждения планируется в 2018 году внести соответствующие поправки в Трудовой кодекс





Ксения Давыдова, Астана