Национальным Банком Республики Казахстан согласованы руководящие работники финансового рынка
Муратбаев Г.К. - И.о. Председателя Правления АО «Страховая компания «Казкоммерц-Полис» (протокол №42/СО/Т от 04.09.2017г.);
Юсупов Ф.Р. - член Правления АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» (протокол №43/СО/Т от 04.09.2017г.);
Елемесов Е.Е. - Заместитель Председателя Правления - член Правления АО «ДО АО «Цеснабанк» Страховая Компания «Цесна Гарант» (протокол №44/СО/Т от 06.09.2017г.);
Чегебаев К.С. - Председатель Правления АО «Компания по страхованию жизни «НОМАД LIFE» (протокол №45/СО от 18.09.2017г.);
Чегебаев К.С. - член Совета директоров АО «Компания по страхованию жизни «НОМАД LIFE» (протокол №46/СО от 18.09.2017г.);
Тайтуголева Е.С. - Управляющий директор - член Правления АО «Компания по страхованию жизни «НОМАД LIFE» (протокол №47/СО от 20.09.2017г.);
Омаров Ж.И. - член Совета директоров АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» (протокол №48/СО от 20.09.2017г.);
Кабулов С.М. - Управляющий директор АО «ДО АО «Цеснабанк» Страховая Компания «Цесна Гарант» (протокол №49/СО/Т от 25.09.2017г.);
Наурызбаева Н.С. - член Совета директоров АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (протокол №44/РЦБ от 04.09.2017г.);
Гришин С.В. - Председатель Правления АО «Асыл-Инвест» (протокол №45/РЦБ от 05.09.2017г.);
Меланич М.С. - Директор аналитического департамента - член Правления АО «Сентрас Секьюритиз» (протокол №46/РЦБ от 07.09.2017г.);
Оразбаева Д.М. - член Правления АО «Цесна Капитал» (протокол №47/РЦБ от 08.09.2017г.);
Хаджиева М.Ж. - Заместитель Председателя Правления АО «Единый регистратор ценных бумаг» (протокол №48/РЦБ от 12.09.2017г.);
Бабаназаров Д.Ш. - Директор департамента управления активами АО «Сентрас Секьюритиз» (протокол №49/РЦБ от 15.09.2017г.);
Турлов Т.Р. - Председатель Совета директоров АО «Фридом Финанс» (протокол №50/РЦБ от 26.09.2017г.);
Джолдасбеков А.М. - член Совета директоров - независимый директор АО «Казкоммерц Секьюритиз» (протокол №51/РЦБ от 26.09.2017г.);
Шәймерден Е.В. - член Совета директоров АО «Казкоммерц Секьюритиз» (протокол №52/РЦБ от 29.09.2017г.);
Айтхожин Ж.К. - член Совета директоров - независимый директор АО «Казкоммерц Секьюритиз» (протокол №53/РЦБ от 29.09.2017г.).
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