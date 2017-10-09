Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Министр прокомментировал крушения самолетов в Казахстане

9 октября 2017, 12:14

По его мнению, проблема крушения самолётов в Казахстане не является систематической.

Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек в ходе регионального симпозиума ИКАО по авиационной подготовке отметил, на сегодняшний день отслеживается рост рынка авиаперевозок, сообщает Informburo.kz.

"Данные "КазАэроНавигации" показывают, что в этом году 10% роста авиационного рынка. Растет количество полётов, объёмы растут в аэропортах, необходимы новые суда, новые специалисты. Отрасль такая, что технологии меняются каждые несколько лет, поэтому постоянно необходимо обучаться и переобучаться", – сказал глава МИР РК.

По мнению министра, проблема крушения самолётов в Казахстане не является систематической.

"Системного кризиса нет, у нас положительная динамика", – заключил он.

Напомним, за 2017 год уже произошло как минимум шесть авиационных инцидентов, в которых пострадали или погибли люди. Последняя из них – катастрофа Ан-28 под Алматы, в которой погибли пять человек.

Фото: Караван

Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...