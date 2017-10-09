Министр прокомментировал крушения самолетов в Казахстане
9 октября 2017, 12:14
По его мнению, проблема крушения самолётов в Казахстане не является систематической.
Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек в ходе регионального симпозиума ИКАО по авиационной подготовке отметил, на сегодняшний день отслеживается рост рынка авиаперевозок, сообщает Informburo.kz.
"Данные "КазАэроНавигации" показывают, что в этом году 10% роста авиационного рынка. Растет количество полётов, объёмы растут в аэропортах, необходимы новые суда, новые специалисты. Отрасль такая, что технологии меняются каждые несколько лет, поэтому постоянно необходимо обучаться и переобучаться", – сказал глава МИР РК.
По мнению министра, проблема крушения самолётов в Казахстане не является систематической.
"Системного кризиса нет, у нас положительная динамика", – заключил он.
Напомним, за 2017 год уже произошло как минимум шесть авиационных инцидентов, в которых пострадали или погибли люди. Последняя из них – катастрофа Ан-28 под Алматы, в которой погибли пять человек.
Фото: Караван
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