Министр прокомментировал крушения самолетов в Казахстане

Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек в ходе регионального симпозиума ИКАО по авиационной подготовке отметил, на сегодняшний день отслеживается рост рынка авиаперевозок





"Данные "КазАэроНавигации" показывают, что в этом году 10% роста авиационного рынка. Растет количество полётов, объёмы растут в аэропортах, необходимы новые суда, новые специалисты. Отрасль такая, что технологии меняются каждые несколько лет, поэтому постоянно необходимо обучаться и переобучаться", – сказал глава МИР РК.





По мнению министра, проблема крушения самолётов в Казахстане не является систематической.





"Системного кризиса нет, у нас положительная динамика", – заключил он.





Напомним , за 2017 год уже произошло как минимум шесть авиационных инцидентов, в которых пострадали или погибли люди. Последняя из них – катастрофа Ан-28 под Алматы, в которой погибли пять человек.



