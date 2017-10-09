Новый учебный авиационный центр создадут в Астане

Тесное взаимодействие и партнерство с мировыми организациями гражданской авиации, а также установление партнерских отношений с существующими признанными организациями в сфере профессиональной подготовки станут одним из факторов успешной деятельности нашего учебного центра. Партнерство центра с производителями авиационной техники сможет внести свой вклад в продвижение новейших технологий и идей в области подготовки кадров для отрасли гражданской авиации.



