"Позор российского футбола". Комментатор ушёл из эфира из-за решения судьи

9 октября 2017, 12:27

Его возмущение вызвало то, что рефери не стал назначать пенальти в ворота "Текстильщика" за фол голкипера в штрафной.

В матче первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между владимирским "Торпедо" и ивановским "Текстильщиком" комментатор и пресс-атташе футбольного клуба из Владимира Владимир Никольский бурно отреагировал на решение арбитра, после чего и вовсе отказался работать. Видео было опубликовано на YouTube-канале "Томикс-ТВ online", пишет life.ru.


Возмущение комментатора было вызвано тем, что на 65-й минуте судья не стал назначать пенальти в ворота "Текстильщика" за фол вратаря в штрафной площади. После розыгрыша стандарта мяч попал в руку защитника, но и здесь рефери не указал на 11-метровую отметку. На что Никольский заявил:

— Ты что творишь? Это пенальти! За нарушение в штрафной площади дают штрафной? Пенальти стопроцентнейший. Позор российскому футбольному корпусу. Штрафуйте меня за это.

После этого пресс-атташе владимирского клуба решил матч дальше не комментировать.

— Смотрите футбол без комментатора. До свидания, — попрощался Никольский.

Стоит отметить, что матч завершился боевой ничьей 1:1.

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