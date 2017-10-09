Таксиста подозревают в убийстве 18-летней Арип Назерке

По данным полиции, подозреваемый - 33-летний житель Талгарского района Алматинской области.

Установлено, что подозреваемый является частным таксистом. В день совершения преступления он подвозил девушку, надругался над ней и задушил.

, что Назерке пропала 10 июля в Алматинской области. Девушка вышла из дома в поселке Туздыбастау Талгарского района и не вернулась. Несмотря на то, что пропала она в области, поисками занималась

, так как ее родные были уверены, что девушка направилась в город. Два месяца велись поиски девушки. Ее мама