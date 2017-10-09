Таксиста подозревают в убийстве 18-летней Арип Назерке
9 октября 2017, 12:29
Задержанный дал признательные показания.
ДВД Алматы сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Назерке Арип, передает Zakon.kz.
По данным полиции, подозреваемый - 33-летний житель Талгарского района Алматинской области.
"Совместно с коллегами из Управления внутренних дел Медеуского района был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности преступника, его задержанию и сбору доказательной базы. Сейчас подозреваемый взят под стражу и водворен в изолятор временного содержания ДВД", - информировал начальник Управления криминальной полиции ДВД города Алматы подполковник полиции Жанболат Зиадин.
Установлено, что подозреваемый является частным таксистом. В день совершения преступления он подвозил девушку, надругался над ней и задушил.
"С целью сокрытия следов преступления подозреваемый вывез тело девушки на окраину кладбища и выбросил. Задержанный уже дал признательные показания, которые подтверждаются весомой доказательной базой. Досудебное расследование продолжается", - отметил Зиадин.
Напомним, что Назерке пропала 10 июля в Алматинской области. Девушка вышла из дома в поселке Туздыбастау Талгарского района и не вернулась. Несмотря на то, что пропала она в области, поисками занималась полиция Алматы, так как ее родные были уверены, что девушка направилась в город. Два месяца велись поиски девушки. Ее мама записала видео-обращение, в котором просила дочь вернуться домой, а если ее кто-то удерживает насильно, просила вернуть без уголовного преследования. Тело девушки нашли на кладбище, похоронили ее 6 сентября.
фото: 7sunews
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