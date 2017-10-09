В Кыргызстане простились с погибшим в ДТП вице-премьером

Попрощаться с Т.Джумакадыровым пришли сотни человек.

В Бишкеке 9 октября состоялась панихида по вице-премьер-министру Темиру Джумакадырову, передает передает Akipress.org





В дорожно-транспортном происшествии 7 октября в Московском районе погибли Т.Джумакадыров, его помощник Жамгырчиев Нурлан Эрикович и водитель Муканов Нурбек Толонбекович.





Попрощаться с Т.Джумакадыровым пришли сотни человек, включая его родных и близких, коллег, друзей, президент Алмазбек Атамбаев, премьер-министр Сапар Исаков и другие.





После колонна с автобусами и катафалком двинулась к Ала-Арчинскому кладбищу, где муфтий Максат Токтомушев прочитал жаназа-намаз. После Т.Джумакадырова похоронили.





ДТП произошло на автодороге Бишкек - Чалдовар. По данным милиции, его машина врезалась в КамАЗ . Как сообщили в правительстве, вице-премьер-министр направлялся в Талас для проверки избирательных участков. По предварительным данным, водитель КамАЗа выехал на встречную полосу, из-за чего и случилась авария. У Темира Джумакадырова остались жена и четверо детей.







