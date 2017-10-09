В ЮКО запущена фабрика по производству мебели европейского качества

В целом, 86 % от общей структуры промышленности района приходится на перерабатывающую отрасль, в том числе доля отрасли в производстве мебели составляет 1%.

В Сайрамском районе Южно-Казахстанской области запущена новая фабрика, ежегодно выпускать 4 тыс. комплектов мебели. Стоимость проекта - 506 млн. тенге, из них 300 млн. тенге предприниматель получил в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020». На сегодняшний день постоянной работой обеспечены 70 человек, передает пресс-служба акима ЮКО.









Аким области ознакомившись с работой фабрики отметил, что развитие малого и среднего бизнеса является гарантом развития экономики.





«Развитие промышленности - одна из задач, поставленных перед нами Главой государства. Сегодня в Сайрамском районе открылось новое предприятие, которое обеспечило работой многих жителей. Кроме того, с открытием фабрики возрастет доля обрабатывающей промышленности района. В своем выступлении, вы отметили, что качество продукции фабрики ничем не будет уступать итальянской мебели. Желаю, в дальнейшем достичь того уровня, когда жители будут применять термин «сайрамское качество»», - сказал Ж.Туймебаев, пожелав удачи работникам предприятия.









Отметим, что качество продукции здесь обеспечивается за счет использования высококачественного немецкого и итальянского оборудования и современных материалов. Также, продукция фабрики подтверждена сертификатом менеджмента качества и сертификатом экологически чистой продукции.









Кроме того, предприятие предлагает потребителям только высококачественную мебель, изготовленную с учетом передовых дизайнерских разработок при участии ведущих итальянских дизайнеров, с использованием экологически безопасных материалов и надежных комплектующих. В ближайшее время мебель торговой марки «BellaMebel» можно приобрести в мебельных салонах всех регионов страны.









В целом, 86 % от общей структуры промышленности района приходится на перерабатывающую отрасль, в том числе доля отрасли в производстве мебели составляет 1%. В тоже время мебельная фабрика намерена увеличить объем производства до 600,0 млн. тенге, тем самым увеличив долю перерабатывающей промышленности еще на 3%.





Фотограф: Самат Мырзалиев











