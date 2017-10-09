Как отразится допинг-скандал на развитии тяжелой атлетики в Казахстане

Казахстанские тяжелоатлеты отстранены от участия в международных соревнованиях на целый год, сообщает

Такое решение было принято из-за обнаружения допинга в пробах наших спортсменов.





В течение года тяжелоатлеты страны не будут участвовать в международных соревнованиях. Это решение было принято исполкомом главного мирового тяжелоатлетического органа. Под санкции попали еще несколько стран: среди них Армения, Азербайджан, Беларусь и Китай. Однако готовиться к следующим турнирам штангистам это не мешает.





Асхат Багланулы, ответственный секретарь Федерации тяжелой атлетики РК:

— Тренировочный процесс не прекращается ни при каких условиях. Никакая дисквалификация никаким образом не влияет на отдельно взятого спортсмена. Потому что подготовка тяжелоатлета имеет свои особенности, и у нас нет такого понятия, как межсезонье, каникулярный период.

Решение дисквалифицировать на один год ряд стран было принято в июне прошлого года в Тбилиси. Казахстан, напомним, собрал сразу 10 положительных допинг-тестов. Кстати, в отличие от сборной России наши тяжелоатлеты были допущены к Олимпийским играм в Рио, где показали весьма неплохой результат.





Серик Жарасбаев, зам. председателя Комитета по делам спорта и физической культуры:

— Решение бухарестских совещаний следовало ожидать, так как еще в Тбилиси было рекомендовано запретить выступление некоторых стран, уличенных в допинге. WADA ежегодно внедряются новые антидопинговые технологии. Растет и количество запрещенных лекарств. Аккредитация казахстанской лаборатории приостановлена. Сейчас мы работаем над тем, как вернуть аккредитацию.





Республиканская федерация продолжает убеждать мировые тяжелоатлетические власти, что не заслуживает такого жесткого наказания. Ее представители считают достаточным полную смену своего управляющего состава и ужесточение антидопинговой политики.





Асхат Багланулы, ответственный секретарь Федерации тяжелой атлетики РК:

— В первую очередь работа федерации состоит в том, чтобы не допустить распространение санкций на юношескую и юниорскую команды, а также на работу самой федерации и ее официальных представителей.





В середине октября республиканская федерация должна получить официальный документ о своей годичной дисквалификации. Ее срок может быть сокращен на основании заключения специальной комиссии, которая будет проводить мониторинг ситуации в области практической борьбы с допингом в наказанных странах.







