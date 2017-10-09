Комитет госдоходов РК наказал провинившихся сотрудников

«Атамекен» и СЭР обсудили вопросы по сокращению теневой экономики, сообщает пресс-служба НПП РК «Атамекен».

6 октября состоялось заседание Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции НПП РК «Атамекен», где были рассмотрены вопросы о взаимодействии субъектов предпринимательства и службы экономических расследований Комитета государственных доходов МФ РК в противодействии коррупции и сокращении теневой экономики.

Заседание прошло с участием заместителя Председателя Правления НПП РК «Атамекен» Рустама Журсунова, председателя Совета Каирбека Сулейменова, председателя КГД МФ РК Ардака Тенгебаева, представителей бизнес-сообществ и других заинтересованных отраслевых организации.

Служба экономических расследований (далее СЭР) обеспечивает в пределах полномочий экономическую безопасность государства, защиту прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности. В соответствии с законодательством осуществляет уголовное преследование и проводит оперативно-розыскную деятельность.

«Сейчас главная цель решить и обсудить проблемы в деятельности бизнеса со службой экономических расследований. Очень серьёзно скорректирована позиция Генпрокуратуры РК по защите бизнеса, об этом отмечалось на форуме «Надзор прокуратуры в сфере предпринимательства» и на IV Съезде «Атамекена». Нацпалата с участием независимых экспертов ведет активную работу в рассмотрении жалоб по налоговым и таможенным вопросам», - сообщил Каирбек Сулейменов.

В свою очередь заместитель Председателя Правления НПП РК «Атамекен» Рустам Журсунов отметил положительную динамику работы СЭР, добавив, что «215 статья Уголовного кодекса РК ушла в историю, но факт обнальных операции является актуальным».

Уточнил и о конфликте интересов, когда налоговый орган проверял предпринимателя и сам же выписывал суммы ущерба, инспектор выступал в роле эксперта.

«Любое взаимоотношение добросовестного контрагента с налоговыми органами должно проходить не в рамках уголовного кодекса, а во время налоговой проверки. Второе, каждая сделка должна изучаться, внимание уделяться именно фактической поставке товаров, работы и услуг. Третье, при изучении дела необходимо смотреть на всю цепочку процедур, логическую привязку сделок. Также данные решения должны иметь возможность быть обжалованными в апелляции или в суде», - сказал заместитель Председателя Правления.

Рустам Журсунов подчеркнул о том, что бизнес беспокоят таможенные вопросы, а именно коллизия между 234 и 236 статьями в Таможенном кодексе. Но в целом имеется общее понимание, и соответственная работа ведется.

«Нужно проанализировать систему управления рисками, насколько она правильная и что мы планируем сделать. Государство, безусловно, поддерживает ряд инициатив для развития предпринимательства, бизнес тоже готов расти и давать обратную реакцию. Возможно, нужен рейтинг корпоративного управления, инвестрейтинг, именно то, что замотивирует бизнес. Вырабатывается определенная система, на 2018 год мы заложили советующее финансирование для этих целей», - пояснил Рустам Журсунов.

В ходе заседания заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Тлеу Жангарашев в свою очередь сообщил, что на данный момент количество налоговых проверок сокращен на 37,8%, при этом в 2 раза повышена их эффективность.

«Аналогично по таможенным проверкам, есть сокращение на 26%. Взыскаемость по таможенным платежам и косвенным налогам на импорт увеличилась на 55%. За 9 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в 2 раза сократилось количество зарегистрированных уголовных дел», - выступил с докладом Тлеу Жангарашев.

Заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК добавил, что при этом улучшилось качество досудебного расследования. Количество прекращенных по реабилитирующим основаниям уголовных дел снизилось в 5 раз. Возмещаемость ущерба увеличилась на 28,7%.

«На действия и решения наших сотрудников за этот год от субъектов бизнеса поступило 140 жалоб, из которых 13 подтвердилось, и они были привлечены к дисциплинарной ответственности», - сказал Тлеу Жангарашев.

Заместитель Генпрокурора РК Марат Ахметжанов рассказал о вводимом в рамках цифровизации электронном уголовном деле.

«Все следственные действия, которые производятся на бумаге будут интегрироваться в электронный формат. Это позволяет оперативно реагировать и является одной из мер для достижения прозрачности. На сегодняшний момент уже 152 электронных дел направлены в суд», - подчеркнул Марат Ахметжанов.

Марат Ахметжанов пояснил, что там, где есть теневая экономика, порождается коррупция.

Только в 2016 году в «Атамекен» поступило свыше 100 обращений предпринимателей на незаконные действия правоохранительных органов, в том числе за незаконное привлечение их к уголовной ответственности. Около 300 жалоб затрагивали вопросы о нарушении их прав сферы налогообложения и таможенного администрирования. Большое число обращений также связано с негативной практикой правоохранительных и фискальных органов по лжепредпринимательству.

Участниками мероприятия было отмечено, что в сфере взаимодействия Службы экономических расследований Комитета госдоходов МФ РК с предпринимательством продолжают оставаться серьёзные организационные и правовые проблемы, связанные с коррупционными рисками, решение которых должно способствовать успешному развитию экономики страны.

Совместная работа для решения данных вопросов будет продолжаться.