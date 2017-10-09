В Индии 11 человек избежали смертного приговора в деле о поджоге поезда
9 октября 2017, 13:03
Поджог поезда "Сабармати экспресс" 27 февраля 2002 года привел к гибели 59 индуистских активистов.
Высокий суд индийского штата Гуджарат в понедельник заменил смертный приговор для 11 человек по делу о поджоге поезда в 2002 году на пожизненное заключение, сообщает агентство ANI, передает РИА Новости.
Поджог поезда "Сабармати экспресс" 27 февраля 2002 года привел к гибели 59 индуистских активистов, возвращавшихся из паломничества в город Айодхья, где, по преданию, родился бог Рама. До 1992 года на предполагаемом месте рождения Рамы стояла мечеть Бабри, которая была разрушена толпой индуистов, что привело к межобщинным столкновениям. Поджог поезда также послужил началом серии столкновений, жертвами которых стали почти тысяча человек.
В 2011 году суд признал 31 человека виновным по делу о поджоге поезда, 11 получили смертный приговор, еще 20 были приговорены к пожизненным срокам. Еще 63 человека были оправданы. Власти Гуджарата пытались оспорить оправдательные вердикты для 63 человек, кроме того, приговоренные пытались оспорить свои вердикты.
В понедельник Высокий суд Гуджарата в Ахмедабаде подтвердил обвинительные вердикты для 31 человека, изменив при этом меры наказания для 11 человек со смертной казни на пожизненное заключение. Оправдательные вердикты для 63 человек остались без изменений.
Фото © AP Photo / Tsering Topgyal
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