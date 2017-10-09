Назначен заместитель акима Астаны
9 октября 2017, 13:06
Им стал Аскар Амрин.
Заместителем акима города Астаны назначен Аскар Амрин. До назначения на эту должность он был советником акима Астаны Асета Исекешева, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.
Аскар Кеменгерович Амрин 1975 года рождения, уроженец Северо-Казахстанской области.
Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова по специальности юрист-международник, Корнельскую школу права (США), магистр права.
Трудовую деятельность начал юрисконсультом Государственного центра по выплате пенсий по Акмолинской области.
С 1997 по 2001 годы занимал должности главного специалиста, начальника управления правовой экспертизы и законопроектных работ, заместителя директора, директора департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан.
С 2002 по 2003 год был заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса; заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (09.2002-06.2003);
С 2003 по 2006 год занимал должность вице-министра финансов Республики Казахстан.
С 2007 по 2012 год вице-президент «Ланкастер Инвест».
Также в 2012 году Аскар Амрин был ответственным секретарем Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.
С 2012 по 2016 год руководил Аппаратом Генерального Прокурора Республики Казахстан.
В 2012 году награжден орденом «Құрмет».
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4882249-4d81690b00729602da0ea18516ddd6d0
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...