В Саудовской Аравии погибла первая автомобилистка

Исторический указ короля Саудовской Аравии, позволяющий женщинам садиться за руль автомобиля, вступает в силу только летом 2018 года, но женщины уже начинают постепенно осваивать водительские навыки. К сожалению, не без последствий: стало известно о первом случае гибели саудовской автомобилистки

Как сообщает ближневосточное издание Gulf News, трагедия произошла в Джидде (Саудовская Аравия) во время учебной езды - женщина села за руль под руководством своего супруга. Неожиданно она потеряла управление, и автомобиль врезался в бетонный отбойник. Женщина погибла, ее муж был доставлен в больницу с серьезными травмами. Впоследствии он признал, что сам предложил супруге сесть за руль.

Стоит отметить, что это первый случай гибели женщины-водителя в Саудовской Аравии, но не первый, когда по вине автомобилистки погибают люди. На прошлой неделе еще одна женщина, учившаяся водить, столкнулась с грузовиком на одной из трасс в окрестностях Джидды. Погиб 13-летний подросток, находившийся в автомобиле.





Власти страны призвали женщин воздержаться от самостоятельного обучения и дождаться вступления в силу нового закона, когда начнут работу официальные лицензированные школы вождения.





До настоящего времени Саудовская Аравия остается единственной страной в мире, где женщинам запрещено получать водительские удостоверения, поэтому снятие этого запрета называют по-настоящему историческим решением.





Автопроизводители уже отреагировали на это решение, выпустив ряд тематических публикаций в своих аккаунтах в соцсетях. Повышенное внимание автопроизводителей к этому событию вполне объяснимо: Саудовская Аравия, возможно, не фигурирует в первых строчках самых крупных рынков мира, однако все равно обладает внушительным потеницалом. Она занимает 21 строчку в рейтинге 198 глобальных автомобильных рынков, а в своем регионе и вовсе лидирует по объемам автомобильного импорта.