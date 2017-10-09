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В Алматы гражданин Азербайджана обворовал чужое авто с помощью сканирующего устройства

9 октября 2017, 13:11

Сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

В Алматы задержали мужчину, вскрывшего чужую машину с помощью сканирующего устройства, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

Речь идет о «код-грабере», внешне похожем на обычный пульт от автомобиля. Однако его технические возможности позволяют на расстоянии сканировать и копировать сигнал с пультов транспортных средств и впоследствии вскрывать их.

«С помощью этого устройства гражданин Азербайджана вскрыл внедорожник, припаркованный на пересечении улиц Абылай хана и Казыбек би, и похитил личное имущество хозяина авто. Злоумышленника вычислили сотрудники подразделения по раскрытию краж чужого имущества в ходе оперативных мероприятий. Подозреваемый попытался скрыться с места преступления. Но, тщетно. В ходе его личного досмотра следственно-оперативная группа обнаружила и изъяла видеокамеру, похищенную из автомобиля, а также денежные средства в сумме около 200 тысяч тенге. Все эти вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного дела, досудебное расследование по которому проводится по ст. 188 УК РК. Личность задержанного сейчас проверяется на причастность к другим преступлениям. Вместе с тем, устанавливается истинная цель пребывания иностранного гражданина в нашей стране», - отметил начальник Управления криминальной полиции ДВД города Алматы подполковник полиции Жанболат Зиадин.



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