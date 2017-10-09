Более 1,5 тыс. человек ежегодно получают травмы на производстве в РК

Также в год порядка 250 человек погибают на производстве.

Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на правительственном часе в Мажилисе парламента РК сообщила, что вопросы обеспечения безопасных условий труда стоят на особом контроле , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Несмотря на общее снижение уровня травматизма, ежегодно более 1,5 тысяч работников получают травмы на производстве и порядка 250 погибают», - сказал она.





При этом провела данные Национального центра гигиены труда и профессиональных заболеваний, который информирует, что за последние пять лет впервые профзаболевание установлено более чем у 2,6 тысяч человек.





«Сегодня никто из работодателей практически не воспользовался правом не отчислять обязательные профессиональные пенсионные взносы при устранении на производстве вредных условий труда. И более 8 тысяч предприятий продолжают отчислять 5% взносы в пользу 432 тысяч работников, занятых во вредных условиях труда», - проинформировала министр.





По ее словам, расходы на различные компенсации работникам за работу во вредных условиях труда увеличились с 78 млрд тенге в 2012 году до 100 млрд тенге в 2016 году.





«А можно было сократить все эти расходы и намного уменьшить нагрузку самим работодателям за счет улучшения условий труда или за счет перевода работников на более безопасные виды работ. В связи с этим хотела бы затронуть еще один вопрос, касающийся компенсации занятости работникам, занятым во вредных условиях производствах», - добавила Т. Дуйсенова.





Как указала глава ведомства, в соответствии с Трудовым кодексом одной из них является предоставление дополнительных отпусков продолжительностью не менее шести дней. По итогам аттестации производственных объектов по решению работодателей может быть установлена и большая продолжительность.





На практике работодатели представляют отпуска работникам по списку профессии и производств, утвержденному уполномоченным органом. Это приводит к определенным перекосам и нарушениям основополагающих принципов охраны труда.





«Работники, чьи профессии не включены в этот список, могут остаться без дополнительных отпусков и соответствующих льгот и компенсаций, несмотря на занятость в особых условиях производства, а работодатели, улучшившие условия производства и устранившие вредные производственные факторы, вынуждены предоставлять по списку дополнительные отпуска и нести неоправданные издержки», - констатировала она.





Для разрешения данной проблемы с учетом мирового и отечественного опыта предлагается перейти к предоставлению дополнительных отпусков не по списку, а при наличии вредных производственных факторов, установленных в ходе аттестации и оценки профессиональных рисков.





«В этом случае, во-первых, льготами и компенсациями будут охвачены все работники, занятые во вредном производстве, независимо от их профессий. Во-вторых, у работодателей появится стимул к улучшению условий труда и ускорению внедрения трудовых стандартов. Эти предложения после согласования с социальными партнерами будут внесены как изменения и дополнения в Трудовой кодекс. Все эти вопросы и проблемы были рассмотрены на недавнем заседании правительства страны и было рекомендовано разработать Дорожную карту по реализации норм трудового кодекса. Ее реализация требует переформатизации работы и социальных партнеров», - уточнила министр.





Кроме того, в настоящее время приближается к завершению срок действия Генерального соглашения на 2015 - 2017 годы. Совместно с социальными партнерами разрабатываем проект нового Генерального соглашения, где с учетом вызовов времени следует предметно определить пути решения ключевых вопросов регулирования социально-трудовых отношений.





В целом глава ведомства пояснила, что продолжает свою работу экспертная группа, работавшая над подготовкой нового Трудового кодекса.





«На сегодня ими собраны около 200 предложений, замечаний и дополнений от работодателей, представителей работников и самих граждан к его тексту. Экспертная группа планирует обобщить их и представить на рассмотрение парламента в 2018 году», - сообщила Т. Дуйсенова.





По ее данным, поправки касаются вопросов практики найма и увольнения, разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, ведения социального диалога и обеспечения безопасных условий труда. Многие из них подсказала сама практика реализации Трудового кодекса.





Ксения Давыдова, Астана