М. Ашимбаев о бензине: Определенные круги решили максимизировать свою прибыль

Депутат Мажилиса Парламента РК Маулен Ашимбаев считает ситуацию с дефицитом бензина в Казахстане стремлением определенных кругов «максимизировать свою прибыль », передает корреспондент », передает корреспондент Zakon.kz





«Нужно разобраться с этой ситуацией, почему нет бензина: в Алматы такая проблема, и в Астане такая проблема. Видимо, есть схожая проблема и в других регионах нашей страны. Я думаю, что правительство должно четко объяснить народу, почему это произошло», - сказал он журналистам в кулуарах Мажилиса.





По его словам, на мировом рынке ситуация с ценами на нефть более или менее стабилизировались.





«В целом эти цены - они достаточные для наших производителей, чтобы поддерживать определенный уровень прибыльности. В этих условиях, когда работают наши НПЗ, наверное, сложно объяснить, почему этот дефицит произошел. Поэтому здесь нужно, чтобы правительство привело свои четкие аргументы», - пояснил депутат.





При этом М. Ашимбаев заметил, что, на его взгляд, объективных причин для дефицита в РК ГСМ нет.





«Конечно, может это не совсем правильная оценка, но, на мой взгляд, здесь я не вижу каких-то объективных причин. На мой взгляд, здесь есть какие-то субъективные причины, определенные решения, позиции с тем, чтобы максимизировать свою прибыль с определенных кругов. И с этой стороны, я думаю, правительство должно разобраться», - добавил парламентарий.





«Я думаю, что в среду депутатами этот вопрос будет подниматься на пленарном заседании палаты. Это актуальные вопросы. Если до среды правительство четко не прояснит ситуацию, если до среды правительство не объяснит, что произошло, я уверен, что многие коллеги будут этот вопрос поднимать», - заключил М. Ашимбаев.





Ксения Давыдова, Астана