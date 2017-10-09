Полиция ищет очевидцев наезда на пешехода на трассе Алматы-Екатеринбург
9 октября 2017, 13:49
Машина после столкновения имеет повреждения передней левой фары, лобового стекла и капота.
Отделом розыска Местной полицейской службы ДВД Карагандинской области устанавливаются очевидцы дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 8 октября в 04:40 часов на автодороге «Алматы-Екатеринбург» у села Батпак Осакаровского района, передает Zakon.kz со ссылкой на Местную полицейскую службу ДВД Карагандинской области.
"В совершении дорожно-транспортного происшествия подозревается неустановленный водитель на автомашине, предположительно марки Mercedes темного цвета, который, двигаясь со стороны п. Осакаровка в направлении Караганды совершил наезд на неустановленного пешехода европейской национальности, в возрасте 30-35 лет, после чего с места ДТП скрылся", - сообщили в полиции.
Машина после столкновения имеет повреждения передней левой фары, лобового стекла и капота.
"Лиц, обладающих информацией о нахождении автомобиля и ее владельца, просим сообщить по телефонам 102, 41-55-55 или 87007459579 либо обратиться по адресу: Караганда, ул. Прогресса, 1", - добавили в МПС ДВД области.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4882255-c47a5d0054180e66cffb1020bfe1a8bb
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...