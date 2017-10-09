Полиция ищет очевидцев наезда на пешехода на трассе Алматы-Екатеринбург

Отделом розыска Местной полицейской службы ДВД Карагандинской области устанавливаются очевидцы дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 8 октября в 04:40 часов на автодороге «Алматы-Екатеринбург» у села Батпак Осакаровского района , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на Местную полицейскую службу ДВД Карагандинской области.





"В совершении дорожно-транспортного происшествия подозревается неустановленный водитель на автомашине, предположительно марки Mercedes темного цвета, который, двигаясь со стороны п. Осакаровка в направлении Караганды совершил наезд на неустановленного пешехода европейской национальности, в возрасте 30-35 лет, после чего с места ДТП скрылся", - сообщили в полиции.





Машина после столкновения имеет повреждения передней левой фары, лобового стекла и капота.





"Лиц, обладающих информацией о нахождении автомобиля и ее владельца, просим сообщить по телефонам 102, 41-55-55 или 87007459579 либо обратиться по адресу: Караганда, ул. Прогресса, 1", - добавили в МПС ДВД области.







