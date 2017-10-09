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Полиция ищет очевидцев наезда на пешехода на трассе Алматы-Екатеринбург

9 октября 2017, 13:49

Машина после столкновения имеет повреждения передней левой фары, лобового стекла и капота.

Отделом розыска Местной полицейской службы ДВД Карагандинской области устанавливаются очевидцы дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 8 октября в 04:40 часов на автодороге «Алматы-Екатеринбург» у села Батпак Осакаровского района, передает Zakon.kz со ссылкой на Местную полицейскую службу ДВД Карагандинской области.

"В совершении дорожно-транспортного происшествия подозревается неустановленный водитель на автомашине, предположительно марки Mercedes темного цвета, который, двигаясь со стороны п. Осакаровка в направлении Караганды совершил наезд на неустановленного пешехода европейской национальности, в возрасте 30-35 лет, после чего с места ДТП скрылся", - сообщили в полиции.

Машина после столкновения имеет повреждения передней левой фары, лобового стекла и капота.

"Лиц, обладающих информацией о нахождении автомобиля и ее владельца, просим сообщить по телефонам 102, 41-55-55 или 87007459579 либо обратиться по адресу: Караганда, ул. Прогресса, 1", - добавили в МПС ДВД области.



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