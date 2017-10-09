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Военный атташе Казахстана в Азербайджане попал в ДТП в Баку

9 октября 2017, 13:50

В результате аварии никто не пострадал.

Принадлежащий посольству Республики Казахстан в Азербайджане автомобиль марки «Mitsubishi», управляемый Каиром Тезекбаевым, столкнулся с автомобилем «Mercedes», сообщает АПА.

В результате аварии никто не пострадал.
По факту ведется расследование.
Отметим, Каир Тезекбаев занимает должность военного атташе Казахстана в Азербайджане.

Фото с сайта apa.az

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