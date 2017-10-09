Военный атташе Казахстана в Азербайджане попал в ДТП в Баку
9 октября 2017, 13:50
В результате аварии никто не пострадал.
Принадлежащий посольству Республики Казахстан в Азербайджане автомобиль марки «Mitsubishi», управляемый Каиром Тезекбаевым, столкнулся с автомобилем «Mercedes», сообщает АПА.
В результате аварии никто не пострадал.
По факту ведется расследование.
Отметим, Каир Тезекбаев занимает должность военного атташе Казахстана в Азербайджане.
Фото с сайта apa.az
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