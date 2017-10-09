Сбежавшая при погрузке в самолет собака нарушила работу аэропорта в Токио
9 октября 2017, 13:54
Королевского пуделя удалось поймать, но за это время произошла задержка 14 рейсов.
В токийском аэропорту "Ханэда" из-за сбежавшей при погрузке в самолет собаки пришлось срочно закрывать одну из взлетно-посадочных полос, что привело к задержке 14 рейсов, сообщает Вести.ru.
Инцидент произошел утром 9 октября. Собаку породы королевский пудель должны были погрузить в лайнер компании JAL рейсом на Окинаву, когда она внезапно выскочила из контейнера и убежала в сторону взлетного поля, сообщает Bangkok Post.
В результате одну из четырех взлетно-посадочных полос аэропорта пришлось закрыть для движения самолетов. Беглеца удалось поймать лишь через сорок минут.
Администрация аэропорта вместе с авиакомпанией проводит расследование случившегося.
Фото EPA
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