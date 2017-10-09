В ЮКО ликвидировали ОПГ скотокрадов

Ордабасинские полицейские ликвидировали ОПГ скотокрадов, орудовавшую на территории 3 районов ЮКО , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление государственного языка и информации ДВД ЮКО





В дежурную часть Ордабасинского РОВД от граждан поступило ряд заявлений о том, что неизвестные лица уводят их скотину с вольных пастбищ и с хозяйственных построек.





Так, в апреле текущего года в полицию обратился 58-летний местный житель о том, что скотокрады похитили у него с пастбища двух коров общей стоимостью 300 тысяч тенге. С целью раскрытия данных преступлений в отделе полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных полицейских.





В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Ордабасинского РОВД ликвидировали организованную преступную группу, состоящую из 7 подозреваемых. Все они жители г. Шымкент и Ордабасинского района, 1990, 1 991, 1994 и 1995 г.р. Следствием установлено причастность задержанных к более 20 фактам краж скота, совершенных ими на территории Ордабасинского, Байдибекского и Казыгуртского районов ЮКО. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила свыше 6 миллионов тенге.





Как выяснили полицейские, преступная группа, возглавляемая 23-летним жителем г. Шымкент, действовала по отработанной схеме. Каждому из них была отведена своя роль в группе. Одни уводили скот у потерпевших, другие реализовывали, а один из них был наводчиком. Злоумышленники, пользуясь отсутствием людей, проникали во двор к потерпевшим, где похищали скот с хозпостроек или уводили ее с вольных пастбищ. Затем краденую скотину подозреваемые реализовывали, а деньги тратили на свои нужды. Также в ходе расследования оперативники задержали скупщика похищенного имущества.





По данным фактам возбудили уголовное дело по нескольким статьям УК РК: 262 ч. 1 и 2 «Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них» и 188 «Кража». Собранные материалы были направлены в суд для принятия процессуального решения.





В настоящее время решением суда 23-летний организатор преступной группы Дауренбек Койшыман приговорен к 7 годам лишения свободы, остальных участников его ОПГ приговорили к 5,8 годам лишения свободы.



