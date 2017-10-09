Дуйсенова ответила на вопрос о неоплачиваемых сверхурочных часах работы

Депутат Ирина Смирнова обратила внимание министра труда и социальной защиты на факты переработки в государственных организациях, школах и предприятиях сегодня в ходе правительственного часа, передает корреспондент Zakon.kz.

«В последнее время в бюджетных организациях стала распространенной практика работы с восьми ура до глубокой ночи. Официальное время окончание работы в 18.00 часов - ничего не значит. Причем переработка не предусматривает дополнительной оплаты. Таким образом, руководитель не сумевший правильно организовать работу, превышая свои полномочия, не просто задерживает чиновников и работников, что само по себе уже является нарушением, начальник забывает, что это чьи-то папа и мама. Ваше отношение к такой организации труда и какую ответственность несет руководитель, нарушающий права подчиненных?» - спросила Смирнова.

«Согласно трудовому кодексу, рабочее время предусмотрено, как норматив в течение недели - это 40 часов, в день - это восемь часов. А если сверхурочная работа, то в сутки то должно быть два часа в месяц 12 часов, в год 120 часов. При этом на сверхурочную работу должны быть привлечены только по письменному согласию работника», - ответила министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова.

Татьяна Ковалева