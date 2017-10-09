Новый учебный авиационный центр создадут в Астане

В Астане запланировано создание регионального учебного авиационного центра. Об этом сообщил генеральный директор РГП«Казаэронавигация» Азат Бектуров в рамках Регионального симпозиума по подготовке авиационных специалистов и TRAINAIR PLUS IKAO, передает МИА «Казинформ».

«Учитывая современные вызовы гражданской авиации и, в частности, в сфере обеспечения отрасли высококлассными специалистами мы хотим расширить наши возможности, начав работу по созданию передового регионального учебного центра в г. Астана. Его строительство планируется начать в следующем году», - сказал он.

Главной задачей центра, по словам Бектурова, станет предоставление профессиональной подготовки персонала в области гражданской авиации не только на внутреннем, но и на региональном и международном рынках.

«По нашему видению, новый центр будет нацелен на привлечение лучших специалистов и экспертов, имеющих знания и опыт во всех областях авиационной отрасли. Мы планируем, что центр станет региональным институтом, где авиационные специалисты стран региона и Средней Азии будут повышать свои знания и эффективность своей работы. Центром будут внедряться инновационные технологии и методы обучения, основанные на базе ресурсов ИКАО», - отметил глава «Казаэронавигации».

Тесное взаимодействие и партнерство с мировыми организациями гражданской авиации, а также установление партнерских отношений с существующими признанными организациями в сфере профессиональной подготовки станут одним из факторов успешной деятельности нашего учебного центра. Партнерство центра с производителями авиационной техники сможет внести свой вклад в продвижение новейших технологий и идей в области подготовки кадров для отрасли гражданской авиации.

По его словам, новый учебный центр поможет установить прочные партнерские связи между организациями гражданской авиации Казахстана, стран СНГ и Средней Азии.

«Наш учебный центр будет открыт всему авиационному сообществу для обсуждения и улучшения качества подготовки высококвалифицированных специалистов в соответствии с рекомендациями ИКАО. Мы готовы тесно сотрудничать со всеми заинтересованными организациями по адаптации и реализации учебно-методических комплексов, а также совместному обучению авиационных специалистов в стенах нашего нового центра», - сказал Бектуров.

Региональный симпозиум по подготовке авиационных специалистов и TRAINAIR PLUS IKAO организован Международной организацией гражданской авиации (IKAO) и РГП «Казаэронавигация», и продлится с 9 по 11 октября.