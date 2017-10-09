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Министр прокомментировал крушения самолетов в Казахстане

 

Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек в ходе регионального симпозиума ИКАО по авиационной подготовке отметил, на сегодняшний день отслеживается рост рынка авиаперевозок, сообщает Informburo.kz.

«Данные «КазАэроНавигации» показывают, что в этом году 10% роста авиационного рынка. Растет количество полётов, объёмы растут в аэропортах, необходимы новые суда, новые специалисты. Отрасль такая, что технологии меняются каждые несколько лет, поэтому постоянно необходимо обучаться и переобучаться», - сказал глава МИР РК.

По мнению министра, проблема крушения самолётов в Казахстане не является систематической.

«Системного кризиса нет, у нас положительная динамика», - заключил он.

Напомним, за 2017 год уже произошло как минимум шесть авиационных инцидентов, в которых пострадали или погибли люди. Последняя из них - катастрофа Ан-28 под Алматы, в которой погибли пять человек.

 

9 октября 2017, 14:08
Источник, интернет-ресурс: Informburo.kz

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