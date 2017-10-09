Причины молодежной безработицы в Карагандиской области выяснял депутат Макенов

В целом, во втором квартале 2017 года уровень безработицы в стране составил 4,9%, в Карагандинской области – 4,8%.

Вопрос молодежной безработицы в Карагандинской области поднял сегодня во время правительственного часа депутат Бахтияр Макенов , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





Он привел данные: в целом, во втором квартале 2017 года уровень безработицы в стране составил 4,9%, в Карагандинской области – 4,8%. Вместе с тем уровень молодежной безработицы в возрасте от 15 до 24 лет в Карагандинской области гораздо выше и составил 6%, что гораздо больше среднереспубликанского на 4,2%. Это самый высокий показатель молодежной безработицы по регионам.





«Хочу отметить, что в вашей области уровень молодежной безработицы в городе выше, чем на селе. В городе составляет 6,1%, в сельской местности 5,5%. Как получилось, что такая ситуация сложилась в индустриальном регионе страны, где довольно высока доля наемных работников и экономически активного населения? Каковы причины такого высокого уровня молодежной безработицы? Особенно в городах области, где достаточно и рабочих мест, и учебных заведений, и какие меры предпринимаются вами в этом направлении?» - задал вопрос депутат заместителю акима Карагандинской области Жандосу Абишеву.





Чиновник согласился, что обеспечение трудоустройства молодежи, актуальный вопрос в регионе.





«Количество молодежи у нас превышает 500 тыс. и каждый пятый человек в регионе относится к категории молодежи. Ежегодно рынок труда пополняется тысячами молодых специалистов. В этой связи в ходе трудоустройства возникает высокая конкуренция среди молодежи, и в результате среди молодежи от 15 до 24 лет уровень безработицы сохраняется на высоком уровне», - пояснил Абишев.





По поводу предпринимаемых администрацией области мер он перечислил: «Центры занятости трудоустраивают более 20 тыс. молодежи по государственным программам», а еще «около 3 000 молодежи проходят бесплатное обучение в рамках реализации послания главы государства отправляются».





«Более 1000 выпускников поучают профессиональное образование, необходимый опыт и такие меры нами принимаются на местах», - заключил заместитель акима Карагандинской области.





Модератор правительственного часа, депутат Гульмира Исембаева в свою очередь отметила, что причина высокого уровня безработицы в индустриальном регионе страны не совсем ясна. Как и то, что Карагандинская область в принципе оказалась в группе риска по признаку безработицы.





«У нас 2 области находятся в степени риска, как сказала Тамара Дуйсенова. Это ЮКО, что вроде бы объяснимо – большая плотность населения, мало производственных предприятий, и Карагандинская область, как раз-таки, где много производственных предприятий и должна быть наоборот безработица меньше. Вам стоит взять на вооружение этот вопрос», – обратилась Исембаева к заместителю акима.





Татьяна Ковалева, Астана

Фото: Хабар 24



