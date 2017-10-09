Заемный труд или аутсорсинг могут законодательно запретить в Казахстане

Заемный труд или работу на аутсорсинге на опасных предприятиях могут законодательно запретить в Казахстане. Об этом сегодня во время правительственного часа сказала министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова, отвечая на вопрос депутата Армана Кожахметова, передает корреспондент Zakon.kz.

«В Казахстане все чаще и чаще работодатели применяют заемный труд в своей модели трудовых отношений. На некоторых предприятиях страны из года в год количество таких случаев растет, мы знаем, что часто применяются подобные модели в Мангыстауской, Атырауской, Карагандинской областях. В адрес депутатов парламента в прошлом году было большое обращение профсоюзов, компании «АрселорМиталл». В ходе работы в этой комиссии мы получили информацию, что зачастую работодатели выводят собственных работников на так называемый аутсорсинг, в последствии нанимают через иное юридическое лицо к себе же на предприятие, и таким образом работники вынуждены соглашаться на снижение заработной платы, снижение социальной гарантии».

Кожахметов отметил, что такие вещи недопустимы, особенно в условиях особо опасного труда.

«Тенденция очень негативная, в России мы знаем уже существует законодательный запрет в этой части. Какие меры необходимо принять в части законодательного регулирования этого процесса, и какие меры принимает ваше министерство по данной тенденции?» - спросил он.

По словам министр труда и соцзащиты, заемный труд сегодня активно используется не только на территории стран СНГ, но и во всей Европе. А потому этот вопрос уже обсуждается министерством со своими социальными партнерами.

«Сегодня с социальными партнёрами мы уже пришли предварительно к следующему выводу, что законодательно запретить заемный труд. Это мы должны внести в Трудовой Кодекс. Но с тем, чтобы мы имели два направления возможности использования заемного труда. Первое, это когда мы прикомандировываем в аффилиированных лицах работников, например, от головного офиса к дочкам или от дочек к головному офису на определённый период. При этом в трудовом договоре должно быть оговорено время работы, сроки работы, объем работы, и человек должен получать заработную плату с той организации, где он числится и является штатным работником. Чтобы мы могли его социально-трудовые права полностью защищать», - прокомментировала она.

Второе, что, по мнению министерства, необходимо рассмотреть и даже внедрить, это направление физических лиц на работу в домашние хозяйства рекрутинговыми агентствами.

«Тогда частные агентства должны принять этих людей на себя и потом направлять их к физическим лицам с тем, чтобы определены были заработная плата, социально-трудовые права. И в случае, когда направляют к юридическим лицам на временное замещение, на сезонные и временные работы. Сейчас это мы вынесем на республиканскую трехстороннюю комиссию и в случае одобрения внесем в Трудовой Кодекс», - заключила она.

Татьяна Ковалева