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В Казахстане намерены вывести из тени «серых» старателей

9 октября 2017, 14:25

"До сих пор неясно, кто является уполномоченным органом по контролю за незаконной добычей" - вице-министр.

В Казахстане разработан проект Кодекса РК «О недрах и недропользовании», который предусматривает выведение «серых» старателей из тени. Об этом сообщил вице-министр по инвестициям и развитию РК Тимур Токтабаев, представляя документ депутатам Мажилиса, передает Zakon.kz.

«По старательству проблема действительно у нас есть. К нам постоянно приходят письма о том, что незаконно разрабатывают месторождения. До сих пор неясно, кто является уполномоченным органом по контролю за незаконной добычей», - сказал Т.Токтабаев.

Как он отметил, для решения этой проблемы предлагается упростить законодательство в этой сфере.

«Изучив международный опыт, мы посмотрели, что к старательству (выдается – ред.) очень упрощенная лицензия. Благодаря этому, ожидаем, что мы рынок старательства выведем из тени и это послужит созданию новых рабочих мест и увеличению налогов в нашей стране», - заключил вице-министр.


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